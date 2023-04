Soutenez Meridiani #2 : Aqua Viva

14 vues

En 2014, l’association Soni E Canti d’Arautoli avait publié un somptueux livre-CD du groupe ADJAM dont RYTHMES CROISES s’était fait l’écho, Meridiani #1, portant sur les « Chants et Musiques de Méditerranée et d’ailleurs ». Annoncé depuis lors, un second livre-CD (de format type A5, ou DVD) est aujourd’hui en passe d’être réalisé. L’association fait donc appel aux dons pour réaliser cette œuvre, intitulée Aqua Viva, portant plus précisément sur les « Chants, cistres et musiques de corse et de Méditerranée ».

Ce projet, enregistré par l’ensemble ALMA T’INVIO, réunit les artistes suivants : Joane-Lise MICHOT (voix, sonnailles agro-pastorales, petites percussions, captations) ; Mohamed M’SAHEL (voix, percussions) ; Jean-Philippe DE PERETTI – voix, cistres corses [Cetere], guitares, banjo, vihuela da mano, sonnailles agro-pastorales, captations, direction artistique) ; Julien SARAZIN (contrebasse) ; Audric VIGUIER (Alto) ; Philippe DONAIRE, Pascale MEYER (violons & violoneux) ; Benjamin MELIA (instruments à vent corses (pivana, pirula, pirula double, cialamella, caramusa), chalamelle, fifre, flûte traversière).

La cetera (grand cistre corse à 8 chœurs doubles), la cassella (tambour sur cadre corse) ainsi que les flûtes corses (pivana : flute en corne de chèvre, pirula : flûte en roseau, Ccialamella : flute à anche double de la famille des chalumeaux apparenté à un petit hautbois) s’illustrent en accompagnant la voix (monodie et polyphonies) ou dans le cadre de créations instrumentales.

Plusieurs contreparties sont évidemment offertes : l’album numérique et physique grand format (A5) avec livret de 16 pages couleurs, des places de concerts, un concert chez vous, et même… une initiation ou un perfectionnement aux polyphonies et à la pratique d’instruments corses !

Pour en savoir plus et contribuer à ce beau projet artistique et culturel :

https://www.helloasso.com/associations/soni-e-canti-d-arautoli/collectes/meridiani-2-acqua-viva