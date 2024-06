7 vues

Anthony PHILLIPS – Private Parts & Pieces XII : The Golden Hour

(Cherry Red Records)

Nous pénétrons dans un autre temps, où la délicatesse, le raffinement, l’élégance, le romantisme mais également la mélancolie vont élever votre coeur et votre âme. Anthony PHILLIPS revient avec The Golden Hour, le douzième volume de sa série Private Parts & Pieces. Que pouvons-nous dire de plus à l’écoute de ce disque contenant 22 pièces instrumentales et une chanson ? Pas grand-chose de nouveau à part que c’est tout simplement beau.

Ce dépouillement touche à la poésie : que ce soit des pièces à la guitare classique, au piano (Twilight of a Diva, Kathryn Downes Trad.) ou au synthé (des pièces pour rêver et pour voler au milieu des étoiles comme avec High Flight), qu’il soit seul ou accompagné (il y a notamment deux titres avec Quique BERRO GARCIA), ce disque pourrait sembler inutile après tous les volumes précédents et sa longue discographie. Mais notre gentleman anglais a le don de toujours nous émouvoir.

Les mélodies sont touchantes, belles à pleurer, parfois certainement assez démodées (la version chantée de Roads in Between, au son très eighties, rappelle un album comme Invisible Men). Et même si cet album est un mélange de nouvelles compositions et d’archives retrouvées, tout l’univers classieux de PHILLIPS est réuni ici pour passer un doux moment.

Cirrus est lumineux avec cette nappe synthétique féérique. Under the Southern Stars dévoile un piano délicat aux envolées charmantes, alors qu’une guitare sur Sea Drift semble être une agréable compagne à la solitude.

Des synthés aériens, quasi-divins sur Night Spectre ne sont que mystères et révélations alors que ceux de Sky Diving nous propulsent en Asie pour un voyage inoubliable.

Le piano de Summer’s Lease rappelle SATIE, avec ce jeu au dénuement exquis, cédant la place ensuite à des synthés magnifiques et orchestraux sur le dernier titre His Final Bow.

Par ces quelques exemples, vous avez un rapide aperçu de ce qui vous attend. Ce nouveau P.P.& P. est une réussite, et Anthony touche encore une fois en plein coeur. Ces musiques d’un temps passé sont un poème d’amour pour des coeurs en osmose. Ces musiques d’un temps disparu sont un poème d’amour pour des âmes unies pour la vie.

À Carrie Anne James

Cédrick Pesqué

Site : http://www.anthonyphillips.co.uk/

Label : https://www.cherryred.co.uk/

Page : https://anthonyphillips.bandcamp.com/album/private-parts-pieces-xii-the-golden-hour