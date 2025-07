9 vues

DuOud & Abdulatif YAGOUB – Sakat

(Label Bleu / Indigo)

DuOud avait créé une véritable surprise en 2002 avec son premier album, Wild Serenade, en mêlant les sonorités des ouds à l’électro (avec quelques invités, notamment le violoniste Nedim NALBANTOGLU). Les premières minutes de leur deuxième album, Sakat, ne manqueront pas d’étonner à nouveau les amateurs de ce duo formé par Mehdi HADDAB et SMADJ. L’introduction du premier titre annonce tout de suite la couleur : un hautbois et un chant répétitifs et hypnotiques, qui ne sont pas de simples invités, vont accompagner notre duo tout au long de l’album.

Car Sakat est avant tout le fruit d’une rencontre musicale. SMADJ et Mehdi ont été présentés, dans le cadre d’un projet d’échanges culturels à Sanaa, capitale du Yemen et à l’époque renommée « capitale culturelle du monde arabe », à des musiciens locaux et ont conçu et enregistré avec eux cet album au centre culturel de Sanaa : le chanteur et joueur de oud Abdulatif YAGOUB, grand connaisseur du répertoire populaire yéménite, Ahmed TAHER, joueur de mismar (sorte de hautbois) et auteur d’innombrables cassettes dans son pays, et les percussionnistes qui les accompagnent, Mohamed FAHRAN, Mohamed TAHER et Mohamed ATYA.

Le Yemen (royaume de la reine de Sabba), situé au sud de l’Arabie Saoudite, est bien plus pauvre que les pays voisins et une révolution culturelle dans les années 1980 y avait interdit notamment la musique. Aujourd’hui, l’album de DuOud & Abdulatif YAGOUB, Sakat (qui signifie « silencieux »), nous permet d’assister à la rencontre du répertoire et des instruments traditionnels yéménites avec les ouds, la basse, les claviers et les programmations.

SMADJ y a même glissé une composition (Taksay), ainsi que Abdulatif YAGOUB (Wa Raeiah), et le trompettiste de jazz Erik TRUFFAZ est invité sur un titre (Illhdah Al Aakerh), où sa trompette, toujours discrète et aérienne, s’intègre à merveille au jeu des autres musiciens.

Les arrangements mettent parfaitement en valeur cette rencontre en respectant l’apparente simplicité des mélodies et du chant, issus du répertoire populaire du Yemen.

Enfin, les textes (traduits dans le livret) sont des poèmes sur le thème de l’amour. Impossible, donc, de résister à l’appel enivrant de Sakat.

Sylvie Hamon

(Chronique originale publiée dans

ETHNOTEMPOS n°22 – mai 2006)

