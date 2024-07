22 vues

CHROME – Blue Exposure

(Cleopatra Records)

CHROME est un mystérieux artéfact sonore qui sévit depuis les années 1970 à San Francisco. CHROME réunissait notamment deux créatures insaisissables à savoir Damon EDGE (Thomas WISSE) et Helios CREED (Barry JOHNSON). Le premier a rejoint les étoiles il y a quelques années déjà. Et CHROME continue avec Helios CREED et un line-up changeant au fil des albums. En 1980, EDGE et CREED ont sorti Red Exposure, où les fantômes de JOY DIVISION, CURE, KILLING JOKE et même de Robert FRIPP (certains sons de guitare – Animal) enveloppaient des compositions expédiées dans l’urgence, fulgurantes, brûlantes et sauvagement dansantes.

Aujourd’hui, CHROME est un nouveau duo formé de CREED et de Fernando PERDOMO. Blue Exposure est le fruit de cette collaboration entre les deux multi-instrumentistes. C’est eux qui jouent de tous les instruments. Il n’y a pas d’autres musiciens avec eux à l’exception de l’étonnante participation de Mel COLLINS au saxo sur Repo Man, un titre certes bien remuant, mais pas le plus inoubliable de l’album.

Blue Exposure, c’est du CHROME dans toute sa splendeur, un hymne incandescent de rock indus-noisy teinté d’électroniques et même non dépourvu d’un certaine sensibilité assez vibrante. Dès le titre d’ouverture, Chromosome Damage II (il y avait eu déjà un Chromosome Damage I sur Alien Soundtracks, il y a très, très longtemps), nous assistons à un big bang totalement barré de psyché-rock avec ce chant d’extraterrestre-mutant échappé d’un vieux classique de science fiction. Les guitares sont tranchantes et ont pour seul but de vous égratigner les oreilles.

CHROME a toujours été un chaos sonore total, une explosion de 1000 étoiles, de guitares furieuses, de sons assourdissants et space, de basse lourde et menaçante. CHROME vous achève en un rien de temps ! Il y a de grands moments de furie démoniaque qui sont absolument revigorants (Careful How You Pour That Wine). Cependant, ne soyez pas terrifiés. Cet album est très accessible et écoutable. Cela reste du rock’n’roll puissance 10 !

Chromosome Damage II est redoutablement dansant. The City of Dead Stars rappelle l’ambiance de Red Exposure. Waiting for the Sun, Waiting for the Moon, sorte de blues futuriste, possède un charme lent et hypnotique qui vous transporte dans un tourbillon de lumières aveuglantes et de métal hurlant.

Et puis, il y a deux véritables trésors, deux bijoux à jamais intemporels, qui se détachent de cette cacophonie heavy-rock, et qui font du bien à l’esprit. Bathing in Life, en hommage à Christine McVIE (FLEETWOOD MAC), elle aussi partie rejoindre les étoiles, et Way Before, sublime appel au rêve, montrent un CHROME mélodique et mélancolique où les synthés et le mellotron apportent une teinte résolument progressive à ce disque.

Way Before, qui pourrait s’apparenter à du HAWKWIND, demeure l’une des plus belles pièces instrumentales dans l’histoire du groupe. Elle conclue en beauté un album cohérent et convaincant de bout en bout, ne réservant aucun temps mort.

CHROME n’a rien perdu de son intensité, de sa puissance mélodique et de son approche radicale de la musique.

Cédrick Pesqué

Page : https://chromemusic.bandcamp.com/album/blue-exposure

Label : https://cleorecs.com/