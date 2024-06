19 vues

Karl BARTOS – The Cabinet of Dr. Caligari

(Bureau B)

Le musicien allemand Karl BARTOS (ex-KRAFTWERK) nous livre ici un projet ambitieux, loin de l’univers des Hommes-Machines ou de ses albums Communication et Off the Record. Il a en effet composé une incroyable bande originale pour un classique du cinéma expressionniste et muet allemand, The Cabinet of Dr. Caligari. Interprété par BARTOS et THE ENSEMBLE OF SOUNDS (soit au total, dix musiciens), le film de Robert WIENE peut être redécouvert par un nouveau public.

BARTOS a su parfaitement créer une musique assez exceptionnelle, en six actes, qui colle superbement avec l’atmosphère de ce film datant de 1920 (très apprécié notamment par Maurice RAVEL). Ici, point de machines, de robots et d’ambiances électroniques. BARTOS s’est entouré d’un ensemble jouant des instruments à cordes, à vent, du piano, de l’orgue et aussi du mellotron-flûte.

Le résultat est assez passionnant à écouter pour ceux qui apprécient ce genre de musique car cette soundtrack mêle des instants mystérieux et romantiques, des ambiances de fanfare et orchestrales, des passages dramatiques et épurés.

Nous avons là une musique de chambre raffinée, richement ornementée par une instrumentation des plus classiques, où parfois nous percevons tout de même de légères réminiscences à son passé au sein de KRAFTWERK (certaines mélodies auraient pu figurer sur des disques du groupe, en « mode électronique »).

Privilégiez de préférence la version CD/DVD limitée à 2000 éditions et présentée sous la forme d’une petite box. Ainsi, vous pouvez écouter la musique de BARTOS, voir le film et comprendre ainsi pleinement tout le travail qui a été réalisé. Notez aussi l’extraordinaire et passionnant livret qui est une mine d’informations.

Cédrick Pesqué

Site: www.karlbartos.com/

Page : https://karlbartos.bandcamp.com/album/the-cabinet-of-dr-caligari

Page label : https://shop.tapeterecords.com/karl-bartos-the-cabinet-of-dr.-caligari-4010