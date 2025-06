5 vues

MNEMONISTS – Gyromancy

(ReR Megacorp)

Apparu en 1979, le groupe avant-gardiste américain (du Colorado) MNEMONISTS, excroissance du MNEMONISTS ORCHESTRA, qui comprenait des musiciens et des scientifiques, a développé avec minutie une esthétique singulière et radicale dans laquelle sons et images sont indissociables en tant que créateurs de sens et tiennent donc une part égale. En attestent les impressionnants dessins, peintures et imprimés qui étaient reproduits dans les livrets accompagnant chacun de leurs LPs. L’œuvre picturale des MNEMONISTS a du reste également servi au disque du groupe français post-RIO HELLÉBORE, Il y a des jours. Paru en 1984, Gyromancy est le cinquième et dernier album vinyle réalisé par les MNEMONISTS, avant qu’ils ne mutent en BIOTA, formation qui a déjà réalisé cinq CDs sur ReR Megacorp, toujours avec de somptueuses illustrations (cf. nos chroniques de Invisible Map, Half a True Day, Funnel to a Thread).

Adeptes du collage sonore, des sons ambient traités et des boucles quasi industrielles, les MNEMONISTS ont mis au point une technique de composition électro-acoustique qu’ils n’ont cessé de parfaire de disque en disque et dont Gyromancy peut à cet égard être perçu comme l’aboutissement. Ce sont d’abord des matériaux acoustiques et électriques qui sont enregistrés sur bandes, lesquelles font l’objet de manipulations et traitements studio en direct alors que s’ajoutent d’autres sources sonores. Il en résulte des couches de sons qui sont alors ré-assemblées et re-structurées pour générer d’amples architectures sonores brumeuses et souterraines d’où le temps linéaire est définitivement absent.

Relativement faible en termes de dynamique (bien que la remastérisation CD apporte un plus par rapport au vinyle d’origine), Gyromancy jouit toutefois d’une gamme timbrale particulièrement riche et variée, puisqu’on y trouve du piano, de la clarinette, du sitar, de la cromorne, de la guitare électrique, du bodhran, de la cornemuse, de la contrebasse, etc.

Ne vous inquiétez cependant pas de ne pas trop reconnaître leurs sons, la majorité de ceux-ci ont été dûment transformés, altérés, triturés, rejoués, recomposés, par le biais des nombreuses techniques d’édition (delay, égalisation, variation de vitesses, modification de hauteurs…) offertes par le studio. En se servant de ce dernier comme d’un outil de composition de premier ordre, les MNEMONISTS ont généré un espace sonique tout en mutations microtonales, dense et organique, tendu et mouvant, précautionneusement structuré et organisé, que l’on peut situer quelque part entre les travaux de VARESE, AMM et FAUST.

Gyromancy ne contient en fait qu’une seule composition, divisée à l’époque en deux parties (Gyromancy A et Gyromancy B) en raison des contraintes du support vinyle. La division a été curieusement préservée sur cette réédition CD, mais du fait du rôle non négligeable joué par le silence à divers endroits de la pièce, le hiatus passe aisément inaperçu.

Deux pièces de courte durée, Nailed et Tic, ont été ajoutées en bonus sur ce CD : il s’agit de celles qui avaient été publiées en format 45 Tours pour le Recommended Xmas Magazine de 1984 et dans le très collector coffret regroupant des 7 » inches de différents groupes, et conçu pour les sept ans de Recommended Records.

Peintures et dessins originels ont bien sûr été reproduits dans le livret du CD ; ils permettront sans doute à l’auditeur de se familiariser davantage avec l’univers « mnémonistique », sans pour autant rien trahir du haut degré d’abstraction de cet opus.

Stéphane Fougère

Site : www.biotamusic.com

(Chronique originale publiée dans

TRAVERSES n°18 – Août 2005)