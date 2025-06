23 vues

SORRY FOR LAUGHING – Rain Flowers

(Klanggalerie)

Tout d’abord un quizz maison : les groupes MNEMONISTS et BIOTA, vous connaissez ? Bien entendu puisque vous êtes des lecteurs fidèles de ce site aux multiples facettes qui puise sans relâche dans l’univers des musiques de toutes sortes. Ici il s’agit des frontières de la mouvance HENRY COW et du Rock in Opposition (RIO) et notamment plus précisément de ce super groupe SAMLA MAMMAS MANNA, cousins suédois des musiques en marge de ces années 1970 aux musiques ethno-expérimentales proches de BIOTA, un des rares groupes américains du label (ils sont originaires du Colorado) et des nombreux héritiers regroupés dans le label Recommended Records (ReR) toujours en activité (il reste par ci par là des exemplaires du fabuleux coffret de 17 CDs et un DVD Henry Cow Box Redux, indispensable à ceux qui aiment les musiques engagées, turbulentes et aventureuses des années 1970). Ce beau label à l’intérieur duquel sommeillent des archives qui réapparaissent au fil du temps et que l’on goûte toujours avec grand plaisir.

Parmi l’étrange galaxie défendue par ReR et peut-être un peu à la marge des figures emblématiques des courants de la mouvance RIO, figurent les projets de Gordon WHITLOW qui se répartissaient à l’époque entre deux collectifs distincts (MNEMONISTS et BIOTA) : le premier étant plutôt un contingent visuel et l’autre une structure davantage musicale qui ne se sont pas éteints tout à fait après la consécration du coffret de 6 CDs entrepris par ReR Records, sorte d’aboutissement de l’aventure BIOTA en 2019 (https://rythmes-croises.org/biota-invisible-map/).

De son côté Gordon WHITLOW, en bon chef d’orchestre de musiques alternatives, a mené une autre équipée en parallèle avec une autre formation intitulée SORRY FOR LAUGHING depuis 1986 concrétisée sous forme de K7 avec quelques musiciens amis ainsi que William Sharp à l’orgue, instrument que Gordon reprendra par la suite sur les quatre albums de SORRY FOR LAUGHING, tous parus chez Klanggalerie entre 2021 et 2025. Ce premier essai post-punk qui avait pour première idée de faire un « Christmas Album » un peu déjanté, un peu « isolationniste » et empli de nostalgie (comme ceux dans l’esprit des Disques du Crépuscule), entièrement composé par WHITLOW a d’ailleurs été réédité en CD par les mêmes Klanggalerie (dont l’écurie va de THIS HEAT à SNAKEFINGER dans un genre approchant), en 2019, lors de la pandémie, comme prélude à leur future riche collaboration.

On note également que SORRY FOR LAUGHING et leur cassette ont été approchés par les Italiens de ADN (https://rythmes-croises.org/adn-40th-anniversary-40-years-40-tracks/) sans que l’affaire ait été conclue et qu’un morceau (partiellement) inédit datant de 2019, figure sur leur coffret/compilation de 2023 (Must I go Bound avec Martyn BATES aux vocaux)

Le premier véritable album de SORRY FOR LAUGHING, See it Alone, paru en 2021 fait état du groupe déjà bien en place avec Gordon WHITLOW et Patrick Q WRIGHT (violon), Janet FEDER (e guitars qui a joué avec Fred FRITH) et surtout deux membres d’honneur avec Edward KA-SPEL (vocaux) et Martyn BATES (vocaux, banjo, whistles), pour former un quintette qui deviendra pérenne et ressemblant un peu à un super-groupe (LEGENDARY PINK DOTS et TWELVE THOUSAND DAYS presqu’ensemble ou en tous cas présents dans l’âme et l’esprit de ce passeur de musiques ambiantes et intimes.

Les quatre albums développent des ambiances mélodiques grâce aux instruments utilisés par Gordon WHITLOW, tous d’une sobriété et d’une chaleur proche parfois du folk traditionnel ou de la poésie parlée ce qui fait de cet assemblage un heureux mélange aux accents mélancoliques un peu sombres, avec de l’électronique et de l’ambient, mais sans que tous ces ingrédients ne soient trop envahissants ou intrusifs. Cela est probablement dû au fait que Gordon WHITLOW s’attache à garder un équilibre entre tous les musiciens et la recette est bonne puisque ceux-ci (les mêmes), sont encore au rendez-vous en 2025.

Suivent deux albums sortis de façon quasi régulière et formant une jolie trilogie : Remember, You are an Actor en 2022 et Sun Comes en 2023 avec une longue suite et quelques invités fidèles venus épauler les deux chanteurs aux percussions et aux cuivres toujours discrets. Les rôles et les places sont toujours en équilibre et les morceaux chantés par Martyn BATES ou récités par Edward KA-SPEL alternent pour former un ensemble et un mélange heureux de néo folk hybride, de post punk et de musique atmosphérique d’avant-garde. Gordon WHITLOW jouant à chaque fois le rôle d’assembleur avec son orgue et ses mélodies un peu naïves (influence LEGENDARY PINK DOTS) ou pastorales et bucoliques (influence Martyn BATES et TWELVE THOUSAND DAYS).

En ce début de 2025, la trilogie se réorganise et les forces unies des violons, des claviers, du violoncelle et de l’accordéon créent un nouvel environnement qui tirerait le groupe vers un joli mélange allant de PENGUIN CAFE ORCHESTRA vers les albums ultimes de TALK TALK (à partir de Spirit of Eden de 1988 et de Laughing Stock de 1991) et celui en solo de Mark HOLLIS paru en 1997, leur chanteur immensément triste.

Les voix tantôt hallucinées ou évanescentes (Edward KA-SPEL pourtant moins présent, sauf sur I Go Bound, le morceau de plus de 16 minutes rejoint vers le milieu par Martyn BATES en presque duo) et vaporeuses et sourdes (Martyn BATES en chanteur solennel, chantre assurant la maitrise du chœur liturgique et ménestrel de ses propres compositions et de traditionnels un peu obscurs comme ce Man of Thessaly, « nursery rhyme » saccadée un peu à la façon EYELESS IN GAZA !) accentuent le côté intemporel de ce Rain Flowers en une double collection à la lumière diffuse et apaisée (comme la pochette, son livret collage et ses fleurs parfois irisées).

Il y a de l’accordéon et des bandes à l’envers, des chœurs improbables et des percussions erratiques, du vocoder et un peu de clavioline discrète, des voix réverbérées ou a cappella, des chuchotements et des couplets répétés ad lib, des murmures en échos, de l’orgue Hammond pour lier tous ces chants aux transitions parfois inattendues, mais toujours fluides, toujours en heureux mélange entre la douceur et une certaine froideur avec des grondements parfois menaçants mais bien maitrisés.

Cette simplicité trompeuse, fait que l’album évolue lentement mais sûrement vers une musique sinueuse mais lumineuse, une sorte de voyage atmosphérique intime qui se fraye un chemin à travers un brouillard parfois envoûtant pour atteindre à la toute fin du premier CD une beauté époustouflante avec Christ Child Lullaby (un chant traditionnel des Hébrides chanté lors de la messe de minuit, intense hymne pourtant peu connu comme une déclaration définitive à la gloire de l’enfant roi-sauveur en pamoison), emportant grâce à la splendeur immaculée de la voix de Martyn BATES tout sur son passage au bout de plus de 9 minutes de violons et d’orgue entremêlés

Pour le deuxième CD de l’album (d’une durée de 22’24 minutes), mieux vaut rester un peu discret : ceux qui apprécient les performances de Dave Id BUSARAS (VIRGIN PRUNES) iront peut-être jusqu’au bout des 16 minutes de cette confession « inattendue » et « interminable »… Pas grave, le premier CD et l’alliance entre Martyn BATES et Edward KA-SPEL entourés par Gordon WHITLOW et ses musiciens nous suffisent et nous emportent dans cet album dans lequel on peut se noyer dans une joie créée par ces enlumineurs qualifiés affectueusement par une presse alliée « d’underground supergroup ». Gordon WITHLOW a d’ailleurs créé une sorte de téléchargement alternatif (Bandcamp) servant de best of à ses quatre albums (avec inédits semble t-il), ce qui prouve que ces quatre SORRY FOR LAUGHING sont les chapitres d’un opéra organisé.

Après tout, avec TWELVE THOUSAND DAYS déjà cité et quelques autres, (CURRENT 93 et ses amis, cités ailleurs), ces musiciens nous accompagnent et nous entrainent depuis tellement longtemps qu’on peut aisément les mettre tout en haut de notre panthéon personnel, sans que l’on se moque (SORRY FOR LAUGHING) de nos petites manies, nos gentilles et minuscules obsessions, ma foi, bien innocentes de véritables amateurs de plein air.

Xavier Béal

Page label : https://klanggalerie.bandcamp.com/album/rain-flowers