ADN 40th Anniversary – 40 Years 40 Tracks

(ADN Records)

C’est un coffret de 3 CDs, pratiquement tout blanc, sauf la photo en noir et blanc du recto, sur laquelle on reviendra, tiré à 250 exemplaires, qui vient d’Italie, de Milan précisément, assorti d’un livret de 88 pages qui détaille à la fois l’aventure de 3 fondus (un CD pour chacun ?) de krautrock, de MAGMA et d’artistes du mouvement Rock in Opposition (RIO) dès les années 1974, qui commencèrent par éditer un fanzine intitulé l’Amore Del Nipote (ADN) (9 numéros et des sommaires allant de dossiers et interviews de TUXEDOMOON, FAUST, UNIVERS ZÉRO, EMBRYO, etc, sans jamais pouvoir publier une interview de Klaus BLASQUIZ, rencontré pourtant en 1979 lors d’un concert de MAGMA à Milan).

Les trois Milanais, suite à divers voyages et rencontres en Europe et lors des festivals RIO, décident en 1983 de démarrer un label de cassettes audio et de concrétiser leur projet au cours d’un voyage à Tokyo et leur rencontre avec Masami AKITA (MERZBOW). Ce label fonctionnera également comme catalogue d’échanges avec plusieurs labels existants, notamment quelques éditeurs français de la sphère industrielle et post industrielle (Ptose, Tago Mago, Illusion Production).

La rencontre décisive pour le label ADN a eu lieu en 1985 avec la collaboration de Chris CUTLER (HENRY COW) et la naissance sous son parrainage de Recommended Records Italia et le développement des liens avec le circuit européen des labels indépendants de l’époque : Crammed discs, Nato, Cuneiform, Touch parmi beaucoup d’autres ainsi que l’approche de beaucoup de musiciens européens.

Avec l’avènement du CD, fin des années 1980, ADN change son fusil d’épaule et devient Alma De Nieto (ADN) alignant plus de 60 CDs et 15 LPs sur une période de 20 ans et devenant un label aux ramifications diverses : A Dull Noise (ADN) pour les musiques industrielles, Auf Dem Nil (ADN) pour les musiques électroniques et Artisti Del Novecento (ADN) pour les autres genres.

Le coffret compilation de 2023, paru chez Agnostic Dumplings Nursery (ADN, what else ?), se présente avec un livret qui argumente et documente chacun des quarante participants par ordre alphabétique et donc sans autre classement, alors que chaque CD regroupe les groupes par une affinité qu’on ne cherche pas forcément à analyser sauf à dire qu’il y a une majorité d’italiens (normal), talonnée par un bon nombre de français de la scène indépendante actuelle, fidèle à celle de la compilation d’un autre coffret d’importance paru chez Spalax en 1998, d’un certain rock français intitulée Trente Ans d’agitation (insurrection) musicale en France en 3 CDs chronologiques.

Comme quoi les marges ont souvent le besoin de se regrouper pour pouvoir exister et se définir les unes par rapport aux autres pour (sur)vivre en bonne cohabitation ; la différence ici est que les morceaux présentés sont en grande majorité des inédits et les musiciens tous des artistes qui ont croisé le label à un moment ou à un autre.

Tous les styles RIO y sont représentés qu’ils soient rock, jazz, impro, électroacoustique, « field-recordings », industriel et post punk et parfois limite variété et les genres paraissent équilibrés en nombre et en styles. En effet, l’un des dangers de ce genre de compilation et/ou hommage est que les artistes ont parfois tendance à livrer des chutes ou des morceaux pas suffisamment finalisés en cadeaux de seconde main, ce qui dévalue l’ensemble et crée de l’ennui (idem pour des morceaux live trop longs qui n’ont pas véritablement d’intérêt, polluent et marquent le peu de souci de certains musiciens pour leurs éditeurs alliés et vigilants (ainsi que leur public floué).

Il est normal également que certains des aventuriers d’il y a 30 ans se soient essoufflés ou en voie d’extension et qu’un petit clin d’œil même de 8 minutes vale davantage qu’une bouillie indigeste et un peu aigre de maintenant.

Une grande place est donc réservée aux groupes et individualités français, et ça va de Pierre BASTIEN, Quentin ROLLET, Dominique GRIMAUD avec Véronique VILHET, DÉFICIT DES ANNÉES ANTÉRIEURES en revisite, LA SOCIÉTÉ DES TIMIDES À LA PARADE DES OISEAUX, TOUPIDEK LIMONADE, Jean-Jacques BIRGÉ, Thierry ZABOITZEFF, LOOK DE BOOK, TAGUBU, etc., qui sont pour la plupart en activité et livrent des inédits à la hauteur de l’entreprise. S’y ajoutent quelques anglais : NOCTURNAL EMISSIONS, ZOVIET FRANCE, NURSE WITH WOUND, et mention spéciale pour Lol COXHILL qui ouvre le coffret : grand monsieur disparu il y a 12 ans, lien invraisemblable entre la scène de Canterbury et les punks de THE DAMNED et amoureux fou et peu conventionnel de son sax soprano et sopranino.

Des apparitions un tantinet incongrues comme FAUST (Spur 10, non daté), SORRY FOR LAUGHING, qui a failli être édité chez ADN dans les années 1980, et qui continue à faire des albums chez Klanggalerie (label autrichien) avec Edward KA-SPEL (qu’on retrouve aux côtés de Quentin ROLLET) et Martyn BATES. Également un peu d’oublis (ou des refus) : Pascal COMELADE, qui a pourtant édité une très belle cassette audio en 1984 « Milano Enarmonisto » chez ADN, Laurent PERNICE, qui a édité lui aussi 2 albums récemment chez ADN, d’autres vraisemblablement, mais quarante, c’est quarante !

Enfin, pour le côté visuel de cette affaire, revenons un instant sur le logo ADN. Quid de cette gorgone échevelée, ce succube aux yeux écarquillés, un peu comme une Anna MAGNANI en colère, un peu comme une folle furieuse aux narines frémissantes et à l’air de vous inviter fortement à ne pas passer votre chemin, à baisser bien vite les yeux et à vous procurer illico ce joli assemblage tout à fait hors du temps et terriblement réjouissant.

Musiques nouvelles donc pas encore mortes, Rock in Opposition en sommeil toujours agité et aux aguets, artistes toujours bien vivants et prêts à nous montrer de quels bois bien secs ils se chauffent et nous réchauffent. ADN le beau label de l’Actuelle Distinguée Nostalgie.

Xavier Béal

Page Label : https://adnrecords.com/album/vv-aa-adn-40th-anniversary-40-years-40-tracks/