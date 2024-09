Marc HURTADO : un homme de cœur… à cœur

49 vues

Figure phare de la scène musicale expérimentale française, Marc HURTADO, cofondateur du mythique duo Étant Donnés avec son frère Éric en 1977, a suivi depuis cette date un parcours polymorphe de musicien, performer, producteur, poète, plasticien et cinéaste. Il a notamment collaboré avec Alan Vega, Genesis P. Orridge, Lydia Lunch, Michael Gira, Bachir Attar (leader des Maîtres Musiciens de Jajouka), Vomir, Z’EV, Gabi Delgado, Mark Cunningham, Christophe, Erik Truffaz, Saba Komossa, Pascal Comelade, etc. Sa poésie hantée qui se déploie de manière murmurée ou criée – parfois les deux – résonne toujours de façon singulière, lestée d’une beauté hypnotique quel que soit le matériau musical dans lequel elle s’intègre.

Outre plus d’une cinquantaine d’albums et plus de 500 concerts dans le monde entier, Marc HURTADO a réalisé une trentaine de films dont trois longs métrages. Des projections et rétrospectives de ses films ont été organisées dans de nombreuses institutions et festivals internationaux.

L’éditeur Les Presses du réel vient de publier De cœur à cœur, l’œuvre de Marc Hurtado, un vaste panorama de 296 pages présentant l’ensemble du travail cinématographique, musical, poétique et plastique de Marc HURTADO, à travers les textes d’une trentaine d’auteurs, artistes, critiques, poètes et musiciens du monde entier (Lydia Lunch, Pascal Comelade, Nicolas Ballet, F.J. Ossang, Kris Needs, Nick Soulsby, Nicole Brenez, Vincent Deville, Romain Perrot, Alexandre Breton, Marie Möör…), autant de visions et de sensibilités offertes comme une cartographie d’affects, ou comme partie d’un rituel où apparaissent les sons et les images d’un multivers en métamorphose.

Pour célébrer la sortie de cet ouvrage, Marc HURTADO sera de passage chez le disquaire-libraire spécialisé Souffle Continu, dans le XXe arrondissement de Paris (20-22, rue Gerbier) le 20 septembre 2024 de 18h.30 à 21h.30, où il effectuera une lecture performative.

https://www.lespressesdureel.com/nouveautes.php

soufflecontinu.com/evenements/