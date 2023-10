Mari BOINE se remet à l’écoute des voix de ses aïeules (Gula Gula)

52 vues

La chanteuse sámi Mari BOINE s’est fait connaître au début des années 1990 avec son deuxième album, Gula Gula, d’abord publié en 1989 sur le label norvégien Idut et récompensé par un Grammy Awards national, puis réédité à l’échelon international par Real World en 1993. Gula Gula (« Écoute, écoute ») a marqué les esprits par ses textes engagés et son activisme en faveur de l’ethnie et de la culture des Sámi, faisant entendre l’ancestrale technique vocale du « joik » aux côtés d’instruments vernaculaires mais aussi provenant d’autres cultures, acoustiques et électriques. Majoritairement chanté en langue traditionnelle sámi du Nord, ce disque comprenait également une chanson en norvégien déninçant la discrimination et l’oppression, et dont le titre en disait long, Oppskrift for Herrefolk (« Recette pour une race supérieure »).

Cet album iconique avait été réédité chez EmArcy/universal en 2000, avec deux titres supplémentaires et un remix. En 2023, Mari BOINE redonne une nouvelle actualité à Gula Gula (Hør Stammødrenes Stemme), plus de trente ans après sa première édition, en en proposant une version entièrement remastérisée et comprenant deux nouveaux titres inédits issus des sessions studio de 1989 et récemment retrouvés, Davás et Gi Meg Handa Di, Søster.

Cette nouvelle édition de Gula Gula – Hør Stammødrenes Stemme sera disponible dès le 1er décembre 2023 en supports LP et CD et en numérique sur le label ByNorse. Elle reprend la pochette originale et contient un livret-poster avec les paroles de toutes les chansons. Elle est disponible en précommande ici :

https://bynorsestore.com/collections/mari-boine

https://mariboine.bandcamp.com/album/gula-gula-h-r-stamm-drenes-stemme-remastered