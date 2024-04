Nolwenn KORBELL, en mots, en images et… en musique

14 vues

L’auteure, compositrice, interprète et comédienne bretonne Nolwenn KORBELL connaît une nouvelle actualité en ce printemps 2024 : tout d’abord la sortie d’un livre fin mars, Kan Awenoù, Chants inspirés, qui contient l’intégralité des textes qu’elle a écrits, chantés et enregistrés depuis plus de vingt ans sur différents albums.

Puisant leur inspiration dans la vie de l’autrice elle-même, ses étapes, ses rencontres, ses désirs, ses amours, ses espoirs, ses rages et ses combats, ces cinquante-cinq textes de chansons sont présentés en édition bilingue breton-français. L’ouvrage est paru aux éditions Coop Breizh.

De plus, début avril, la chanteuse de Douarnenez a dévoilé un nouveau clip sur Youtube, tourné au théâtre de Cornouaille et co-réalisé par Thierry Salvert. Il illustre une nouvelle chanson, Ha ma (Et si), qui devrait figurer dans son septième et prochain album. Ce dernier, baptisé Ar preñv glas – Lampyris Noctiluca, contiendra onze titres, en breton, en anglais et en français.

Enregistré en studio en fin d’année 2023 en compagnie de Hélène Brunet à la guitare électrique, de Thomas Saouzanet aux claviers et aux machines, et de Matthieu Le Moal, alias Ronnie Calva, à la basse et aux guitares, ce disque mêle la poésie de Nolwenn KORBELL à la rugosité du rock, à la croisée de la chanson, du trip-hop et de la pop.

Ar preñv glas – Lampyris Noctiluca sortira chez Aztec Musique le 7 juin 2024.