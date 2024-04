32 vues

Parmi les groupes qui ont « animé » la sphère musicale marginale française des années 1970 figurait KOMINTERN, auteur d’un unique album, Le Bal du rat mort, paru en 1971 chez Harvest. Le guitariste Michel MUZAC, qui fut l’un des membres de KOMINTERN, a écrit un ouvrage de 350 pages titré La Pop sauvage, Itinéraire dans l’Underground en France, 1969-1973. Illustré par de très nombreux documents et photos en couleurs et en noir et blanc, ce livre nous ramène au cœur de ces années 1970 riches en inventivité et en espoirs.

Michel MUZAC le présente ainsi :

« Le propos de mon « livre-recueil », outre la narration de ma propre vision des faits, est de réunir différents textes, témoignages, articles de presse, interviews, documents divers et photographies, le tout afin d’éclairer au mieux l’atmosphère, l’air du temps d’une époque où Pop rimait avec révolution, agit-pop, et permettait l’éclosion des divers mouvements de libération naissants.

« Se situant à la confluence des nombreux courants de la contre-culture, il se propose d’en explorer dans une approche globale les multiples sphères et ramifications : une immersion dans l’underground français du début des années 70 (principalement de 1969 à 1973) qui décrypte plus particulièrement son versant politisé, sans pour autant en négliger les autres facettes qui portent en elles leur dose de subversion et de provocation.

« L’aspect musical constitue l’épine dorsale sur laquelle se greffent une multitude d’expériences : happenings, light shows, théâtre, cinéma, danse, presse parallèle, bande dessinée, etc… indissociables des formes d’expression que sont le free jazz, la pop music, le rock et la musique expérimentale.

« Si l’underground musical, et plus particulièrement son versant politisé – le plus significatif car hérité des événements de Mai 1968 – apparaı̂t en effet comme une spécificité française, il s’inscrit néanmoins dans une déferlante bien plus vaste où une très grande partie de la jeunesse des pays occidentaux – impliquée ou non dans la musique – voulait en finir avec le vieux monde et la perspective d’une vie ennuyeuse, programmée et sans plaisir.

« Le fil conducteur, l’histoire du groupe KOMINTERN, dont je fus le guitariste, retrace son itinéraire fait de hasards et de rencontres où l’on croise Red Noise, Ame Son, Maajun, Fille Qui Mousse, Dagon, Musica Elettronica Viva, John Cage, Mandala, l’Open Light, le Théâtre du Chêne Noir, Graziella Martinez, Soft Machine, Gong, Lard Free, Captain Beefheart, Heldon, Barricade, Brigitte Fontaine, Catherine Ribeiro + Alpes, l’Art Ensemble Of Chicago, Sun Ra, The Velvet Underground, MC5 et beaucoup d’autres, tous précurseurs ou créateurs de l’univers de l’underground et de la contre-culture en France.

« L’aspect ludique et festif de l’époque, incluant les modes de vie alternatifs et les excès en tous genres, est mis en exergue comme un pied de nez, si ce n’est un doigt d’honneur, à la société bourgeoise dominante qui ne proposait à la jeunesse, pour tout horizon, qu’une vie organisée autour du travail et de l’ennui. Le choix que j’ai fait d’écrire au présent fait revivre avec une résonance très actuelle ces années de profondes mutations et d’espoirs pour un monde « autre ». »

Ayant été systématiquement refusé par plusieurs maisons d’édition pour diverses raisons (contraintes éditoriales, graphiques…), ce livre est publié à compte d’auteur, c’est-à-dire en un nombre très limité d’exemplaires, et assume pleinement son statut « underground », en phase avec l’époque dont il fait la narration.

Par conséquent, l’auteur ne pourra remettre ou envoyer cet ouvrage qu’aux intéressés acceptant de participer à ses frais d’impression, soit à hauteur de 50 € (ce qui reste en dessous du seuil nécessaire, mais les frais de port sont compris), payables de préférence par Paypal, ou éventuellement par chèque.

Toute personne intéressée pour se procurer La Pop sauvage, Itinéraire dans l’Underground en France, 1969-1973 peut envoyer un e-mail à : yeiassas @ gmail.com