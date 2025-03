Albert MARCŒUR passe à « autre chose »

22 vues

Alors qu’on le croyait définitivement rangé des voitures, l’auteur/compositeur/interprète, poète du quotidien et multi-instrumentiste Albert MARCŒUR remet ça ! « Je n’arrive pas encore à en avoir marre… à en avoir marre… à faire mes bagages, enfin, et, une bonne fois pour toutes, dire au revoir… au revoir. (…) Et tant que je me poserai des questions du genre pourquoi le lait déborde quand il bout ?, je serai toujours là, vivant, debout. C’est pour ça, j’me suis dit : « Allez Albert, encore un p’tit avant de ranger tous les outils. Encore un p’tit, ce sera le dernier, c’est promis, ce sera le dernier ! » Forcément, dans la mesure où on n’y croyait plus, on a envie de se dire : « Ah! ben v’là autre chose ! » Eh! bien, c’est justement le titre que l’Albert a donné à son prochain et ultime disque !

Après deux années d’écriture, textes et musiques, V’là autre chose !, son douzième album qui marque ses 50 ans de carrière, réunit quelque 30 musiciennes et musiciens parmi les meilleurs représentants de la scène musicale française actuelle : Noémi Boutin et Bruno Ducret (violoncelles), Frédéric Aurier (violon et nikelharpa), Marc Ducret, Rémy Hervo, David Chevallier et Eric Thomas (guitares), Catherine Delaunay, Louis Sclavis, Xavière Fertin et Julien Stella (clarinettes), Guillaume Perret et Serge Rozumek (saxophones), Denis Brély (basson et saxophone baryton), Clément Brély (hautbois), François Robin (doudouk), Erwan Hamon (flûte en bois), Victor Michaud (tuba, bugle, mellophone), Jean Wagner (cor), Jean-Louis Pommier (trombone, euphonium), Morgane Pommier (trombone basse), Janick Martin (accordéon diatonique), Lionel Suarez (accordéon chromatique), Irina Leach (piano), Gérard Marcoeur (percussions), Julien Stella (beat-box), Farid Khenfouf (guitare basse) et les choristes Nadia Nid El Mourid, Yamina Nid El Mourid, Elora Antolin, Laurène Pierre-Magnani.

Les titres retenus sont les suivants : Le P’tit Dernier – L’Ail – Une belle mort – Coccinelle, ma belle – La Flemme – Tchernobyl, très Tchernobyl – Espèces plurielles d’oiseaux, espèce singulière d’homme – À la tienne papy ! – Points noirs – La Pièce de cinq centimes – J’y pense pas toujours – Management sans ménagement – Tatouages.

L’enregistrement se déroulera en deux sessions : la première du 16 au 24 juin 2025 au Studio Peninsula à Sarzeau (ingénieur du son Jonathan Marcoz), la deuxième du 7 au 11 juillet au Studio La Buissonne à Pernes-les-Fontaines (ingénieur du son Gérard de Haro). Le photographe Michel Durigneux suivra les deux sessions d’enregistrement pour la réalisation du livret photos. Les deux premières semaines de septembre seront consacrées à l’enregistrement des textes d’Albert et au mixage. Viendra ensuite le temps de la fabrication du digipak, pochette, livret texte et livret photos et de la galette… pour une livraison estimée à fin novembre 2025. Voilà donc une belle idée pour anticiper vos cadeaux de Noël !

Mais Albert MARCŒUR reste lucide et appelle à l’aide pour sortir son album : « Je n’ai pas l’habitude de me plaindre et de geindre sur tout et n’importe quoi mais là, je suis quand-même bien obligé de me rendre compte que tout seul, je n’y arriverai pas. C’est pourquoi je m’adresse à vous toutes, à vous tous par l’intermédiaire d’une souscription qui vous proposera ou d’acheter l’album en avance (25 € frais d’envoi inclus) ou alors, si le cœur vous en dit ou si l’envie vous taraude, de participer intrinsèquement à la réalisation de cet album en faisant un don qui alimentera le budget dudit album (transports et salaires des musiciens, studios, voyages, pochette…). Le prévisionnel fait état de 50 000 euros. »

C’est l’association « Ça sert à ça » qui porte le projet en lien, bien évidemment, avec Albert MARCŒUR, tous les artistes ainsi que les différents prestataires et intervenants.

Aidez donc à la sortie de V’là autre chose !, en suivant ce lien, où tout est détaillé concernant le budget prévisionnel et les contreparties :

https://www.helloasso.com/associations/ca-sert-a-ca/collectes/souscription-nouvel-album-d-albert-marcoeur-par-association-ca-sert-a-ca

V’là autre chose! ? C’est une bonne chose !

(Photo : Sylvie Hamon)