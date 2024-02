Cuneiform Records présente ses nouveaux « Présent(s) »

34 vues

Le label américain Cuneiform Records, basé au Maryland et qui fête en 2024 ses 40 ans d’existence, annonce pour le premier trimestre 2024 des sorties et des rééditions d’albums qui devraient faire baver tout amateur de musiques rock/jazz contemporaines, progressives et avant-gardistes.

Déjà, en décembre 2023, Cuneiform Records a réédité – en format digital exclusivement – deux albums du groupe de rock progressif « canterburyen » français FORGAS BAND PHENOMENA, Roue libre et Extra-Lucide, publiés à l’orgine (fin des années 1990) sur le micro-label Cosmos Music et depuis longtemps épuisés. Le premier album éponyme du groupe de rock progressif frnaçais NeBeLNeST, paru en 1999 sur Laser’s Edge, et devenu indisponible, est lui aussi désormais réédité en digital, et en version remixée.

Deux autres albums, inédits ceux-ci, ont été de même publiés en format digital : un du groupe américain AHLEUCHATISTAS, The Summer We Went West (and East) – Live 2006, et un album du claviériste du groupe québécois MIRIODOR, Pascal GLOBENSKY, ZigZag.

En janvier est paru le premier album du groupe danois de post-rock/expérimental ANTISTATIC, Relics, disponible en CD et en digital. Il vient d’être suivi en cette fin de février par le nouvel album du groupe rock expérimental et post-pop de Chicago CHEER-ACCIDENT, Vacate, dédié à Herb Alpert, Burt Bacharach et Phil Bonnet, et disponible en CD et en digital.

Enfin, « last but not least », Cuneiform Records annonce enfin officiellement la sortie tant attendue et maintes fois repoussée du tout nouvel album du groupe de rock in opposition belge PRÉSENT, This is NOT the End, qui, comme son titre ne veut pas l’indiquer, sera son tout dernier, du fait de la disparition de son mentor et compositeur principal Roger TRIGAUX en 2021. Cet ultime album sera également disponible aux formats CD et digital.

Et parce que vous êtes des lecteurs (et lectrices) sympathiques, en voici un extrait :

Signalons que celles et ceux qui avaient naguère offert une obole lors de la campagne de financement participatif lancée pour la réalisation de ce disque de PRÉSENT recevront bientôt leur exemplaire… Pour les autres, la sortie officielle est prévue pour fin mars.

Pour plus d’infos sur toutes ces sorties : http://cuneiformrecords.com/ et https://cuneiformrecords.bandcamp.com/