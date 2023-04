3 vues

Dan ABEK – Life & Circus

(Hypno Records)

Voici une chronique qui va nous ramener dans le monde du rock’n’roll ; nous ne partons pas dans un petit bled paumé des États-Unis ni dans cette bonne vieille Angleterre. Nous restons en France… Si si, vous ne rêvez pas ! Le personnage en question est bien connu de ceux qui ont l’habitude d’aller fouiner dans les conventions de disques. Depuis quelques années déjà, il s’est lancé dans la musique, a sorti des disques (Hypno Gueoula en 2011, Summer’s Gone en 2017 sous le pseudo ABK6) puis sous la forme d’un duo, THE DANIELS, en 2012. Il fonde également son label nommé Hypno Records en 2014 et produit des groupes de rock français (notamment THE SKIVERS). Il est un sacré personnage, passionné de musique, de rock et de cinéma (il écrit aussi sur le site Gonzo Music) C’est ce genre de gars que nous ne pouvons pas oublier, après avoir écouté ses anecdotes (sa rencontre avec les CRAMPS aux Puces à Paris ou avec des membres de FLEETWOOD MAC dans un aéroport), ses concerts de jeunesse.

Aujourd’hui, Dan ABEK (ou Daniel ABECASSIS) nous présente Life & Circus, réalisé entre 2020 et 2021, notamment au studio Hypno Records. Multi-instrumentiste (guitare, moog, lap steel guitare) et chanteur, accompagné d’une bande de copains (le pianiste Jack ART, le batteur Sasa de SETA, les bassistes Jean Christophe POUZET, Nicolas CHELLY) et de quelques invités vocaux comme son fils Alain, il nous livre douze pépites illuminées de cette senteur rock’n’roll-blues qui se fait bien rare de nos jours lorsque nous regardons le paysage musical français. Notre constat est des plus sévères.

Bon sang !, nous sommes vraiment cernés par le néant le plus absolu ! Où est donc cette flamboyante relève, celle qui succèdera aux plus grands noms du rock des sixties et des seventies ?C’est triste et désolant à la fois de se dire que ces artistes indépendants sont rares. Mais, ils existent heureusement pour nous. Aussi, il faut saluer leur courage et leur passion indéfectible pour la vraie musique en l’honneur du dieu électrique, celle qui vient des tripes et du cœur.

Au cas où vous ne l’aurez pas compris, alors écoutez le premier titre Born Again. Les règles sont d’ores et déjà fixées. La guitare électrique sait où elle veut nous amener. Dan ABEK est un fan absolu des STONES et de son guitariste Keith RICHARDS. C’est évident. Ce disque (en format 33t. et CD) est une plongée radicale dans le rock-blues des années 1960-1970. Daniel étant l’un de ceux qui a été marqué à vie par l’explosion du rock’n’roll et ses légendes immortelles.

Ses chansons, toutes interprétées en anglais, sont marquées au fer rouge par la fougue stonienne (Born Again, You &You, Clean My Heart, Sometimes). C’est aussi un mélange de toutes ses nombreuses influences qui englobent aussi et surtout Neil YOUNG et bien sûr HENDRIX. Ce piano enchanteur et délicat au tout début de My Kindred Spirit résonne comme le Sunday Morning du VELVET UNDERGROUND. Deux titres se démarquent de l’ensemble par leur ton accrocheur et mélodique : Pardon Me commence un peu comme du GUN CLUB (période Mother Juno) et le dernier titre See The Light, parsemé de lumière apparait comme la parfaite conclusion à ce voyage musical.

Cet album plaira certainement à ceux qui aiment la bonne musique et des artistes inégalés comme les STONES, SPRINGSTEEN, Neil YOUNG, Elliott MURPHY ou Tom PETTY. Il est intéressant aussi de voir qu’il est possible d’être français et de faire un disque de rock sans être ridicule avec des mélodies accrocheuses et accessibles, des musiciens compétents et des textes d’une certaine qualité entre optimisme et mélancolie (Born Again, Pardon Me, Grey Sky). Ici, il est dommage de voir quelques erreurs au niveau de l’impression de certains textes qui se retrouvent en doublon (notamment les textes de Born Again et de Pardon Me à la place de ceux de Mad About You et See The Light).

Oh ! bien sûr ! les grincheux, les blasés et les plus exigeants diront que Daniel ABECASSIS ou ici son alter ego Dan ABEK affublé de son drôle de chapeau n’est pas Mick JAGGER et que sa musique n’ a rien de révolutionnaire ! À la vue de ce qui se fait maintenant dans le domaine de la musique au niveau mondial, de la qualité plus que médiocre de ce qui nous est proposé aux États-Unis et en Angleterre, nous sommes ravis de voir encore des gars comme lui qui se tiennent debout, des guerriers électriques levant fièrement leur guitare, prêt à en découdre avec la niaiserie commerciale qui pollue les ondes radios et les chaînes télévisuelles.

Avec ce disque, il a été capable de composer des chansons efficaces, d’être dans la droite lignée d’un rock-blues inspiré marqué par des bonnes parties de guitare électrique et soutenu par une section rythmique qui tient hautement la route. Ses chansons rock ou même ses ballades nous transportent facilement au cœur de l’âge d’or de cette culture américaine et anglo-saxonne qui a bouleversé, tel un tsunami électrique, le monde et les esprits rebelles et rêveurs.

Life & Circus est un album bien réalisé, convaincant, émouvant et surprenant (nous ne pouvons pas laisser passer ce petit clin d’oeil à ZAPPA avec la photo sur la couverture et le livret d’un mignon petit chien qui parle et qui dit Born Again entouré d’une bulle comme dans les BD).

Les compositions sont pour certaines très réussies et nous plongeons avec une joie non dissimulée dans cet univers qui nous ramène, avec une certaine nostalgie, à ce bon vieux rock indémodable et éternel. À noter qu’il existe également une version acoustique de cet album (Life & Circus – Acoustic Version, Hypno Records, 2022).

Cédrick Pesqué

Page : https://danabek.bandcamp.com/

Label : https://gonzomusic.fr/