In-Poly-Sons : un album qui ne manque pas d’air…

0 vue

Le label français In-Poly-Sons, « sempiternellement pataphysique », vient de sortir un double split-album : Air de rien. Il s’agit d’une édition limitée à 200 copies en format vinyle blanc. Ce double vinyle est partagé par quatre musiciens ou groupes qui, chacun sur une face de disque, trace en filigrane une ligne de conduite originale, douce et âpre, en dehors des sentiers battus.

Pascal COMELADE nous embarque dans une version longue de son Nothing but U, musique agrégative, répétitive, qui se monte comme une tour, voire une tour humaine de tradition catalane (les castells) ; avec Les Rayures du zèbre n’ont l’air de rien, Guigou CHENEVIER propose des montages sonores à base de rayures de vieux 45 Tours recyclés, permettant des hommages à des musiciens emblématiques ou des personnes qui ont marqué les esprits ; MADAME PATATE et KLIMPEREI, en duo simple, présentent des Airs de travers, chansons poétiques et éclairantes de notre quotidien, riches d’émotions mises à nu dans ce contexte oppressant que fut – et qui est – l’époque du début des années 2020 ; enfin, TOUPIDEK LIMONADE, le groupe aux faux airs dadaïste, présente comme à son habitude avec Longtemps je me suis couché de bonn’air une musique empreinte de deux extrémités : Erik SATIE et THE RESIDENTS.

Ces quatre réalisations se disntinguent par leurs épures, en ces temps de remplissage inutile. Musique et visuel sont discrets, un noir et blanc fin, et l’ensemble est dédié au cinéaste Yasugiro OZU qui a fait graver sur sa stèle le kanji mu qui signifie « Rien ».

Pour ne pas avoir l’air d’une coquille vide, faites donc le plein de Rien, tout en ayant l’air (et les chansons)…

Air de rien est disponible ici : http://inpolysons.free.fr/index_fr.html