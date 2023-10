0 vue

Jean-Luc THOMAS & Gab FAURE – Gwiad

(Hirustica)

Ce n’est plus un secret pour personne, le flûtiste et compositeur breton Jean-Luc THOMAS s’est fait une vocation depuis bien longtemps de musicien voyageur, ce qui l’a amené à quitter la scène des festoù-noz régionaux pour aller musarder quasiment aux quatre coins du monde, en Irlande, au Brésil, au Niger, en Inde, etc., et y faire des rencontres humaines qui ont amplement abreuvé sa muse sonore, comme en témoignent les formations DIBENN, HASTAN, KEJ, SERENDOU, KERLAVEO, ou bien les créations La Belle Femme qui pleure en duo avec Michel GODARD, Translations avec David HOPKINS, Magic Flutes avec Ravichandra KULUR, Oficina Itinerante avec plusieurs musiciens brésiliens, etc. Bref, Jean-Luc THOMAS est tout sauf casanier. Ça ne veut pas dire qu’il a définitivement largué les amarres avec le rocher breton.

La parenthèse Covid a ainsi amené notre homme a redécouvrir les vertus du « home sweet home » de la culture bretonne et s’est produit en fest-noz, mais aussi dans des Ehpad ou à l’occasion de causes humanitaires à défendre, comme le sort des migrants, aux côtés du violoniste Gab(riel) FAURE, dont le CV est lui aussi chargé en aventures musicales de toutes sortes, passé de la musique classique aux musiques du monde (musiques bretonnes, balkaniques, gnawa, irlandaise, bluegrass, jazz, manouche…) et membre actif de groupes évolutifs comme TITOM, MOLTAKA, PEVARLAMM et TOUTÃ.

Voyageurs, les deux musiciens étaient voués à se rencontrer… entre deux voyages de l’un et de l’autre. Bref, ça a mis du temps, mais ça s’est fait ! Et ce disque est le témoignage du bout de route qu’ils ont effectué ensemble et du répertoire qu’ils ont conçu en commun.

Puisqu’il se veut le reflet d’une musique vivante, Gwiad a été enregistré lors de trois concerts effectués par le duo en février 2023 devant des parterres certes restreints, mais qui ont le mérite de rester à taille humaine, une dimension chère à nos deux protagonistes. Car la musique captée sur Gwiad est de celles qui ne s’épanouit qu’au travers d’une attitude, d’un mode de vie et de création qui s’appuie sur un principe fondamental, celui de l’échange motivé par le moteur sensible et par la nécessité de tisser des liens, tant humains qu’artistiques. C’est du reste le sens du terme « gwiad » : tissage, en breton. (Le terme est de plus astucieusement traduit en plusieurs langues dans le livret…)

Une musique ne peut rester vivante si elle n’inclut pas le processus du voyage, de la rencontre et de la découverte. Gab FAURE et Jean-Luc THOMAS avaient suffisamment de choses à se dire pour nous raconter plein d’histoires. Des histoires, ce disque en comporte neuf : neuf pièces qui puisent dans diverses traditions, empruntent à des compositeurs d’ici et d’ailleurs, ou qui ont été composées par Gab et par Jean-Luc avec suffisamment de fluidité dans leurs structures pour laisser place à l’improvisation, souffle vital du geste musical. Chacune des pièces sélectionnées pour ce disque est reliée à des personnes rencontrées, à des visages croisés, à des solidarités, à des différences… Tisser, relier, telles sont les raisons d’être de ces mélodies auscultées de long en large par ces flûtes traversières (en ré, en si et en fa non tempéré) et ce violon reliés par leurs aventures tant personnelles que communes.

Le voyage commence en Bretagne, point d’ancrage évident, avec une suite virevoltante de thèmes de danses (hanter dro) réunis par Jean-Luc THOMAS et s’achève en Ukraine (triste actualité oblige), avec un thème de valse composé par la percussionniste polonaise Patrycja BETLEY, qui joue ici du handpan (ou hang), dessinant ainsi une atmosphère de recueillement très émouvante. Entre ce point de départ et ce point d’arrivée, Jean-Luc THOMAS et Gab FAURE nous convient selon les pièces à faire étape en Irlande (une suite de jigs et une suite de reels, avec un thème de John FAULKNER), au Brésil (deux thèmes d’Antonio do PIFE et un thème d’Edmilson do PIFANO), en Lithuanie (Vilius, composé par Gab), au Soudan (avec des mélodies écrites par le flûtiste Hafiz Abdelrahman MUKHTAR, qui avait réalisé un disque sur Al Sur en 1999 et qui a quitté ce monde en juillet 2023), et en Moldavie (In drum spre casã, une pièce de Gheorghe BANARIUC).

De par sa diversité, le tracé de ce parcours musical s’avère très goûteux et plein de surprises, les deux artistes ayant leur façon personnelle de traiter des thèmes d’ici et de là-bas et de les faire sonner comme s’ils étaient de là-bas et d’ici. Ainsi, la suite de jigs (Trip to Orford) n’est pas si « traditionnelle » que cela, puisque les thèmes ont été composés par Gab FAURE et Yeltaz GUENNEAU (O’TRIDAL) et par l’accordéoniste québécoise Marie-Jeanne BROUSSEAU.

Chemin faisant, Jean-Luc et Gabriel ont invité d’autres amis percussionnistes : outre Patrycja BETLEY, déjà citée, David « Hopi » HOPKINS fait résonner son bodhran sur les deux suites irlandaises et son cajón sur Vilius, et Mzercelo COSTA épice la suite brésilienne avec son pandeiro. Le reste du temps, flûtes et violon avancent seules mais sonnent comme un vrai groupe, jouant tantôt à l’unisson tantôt se répondant, mais chacun s’octroie aussi des échappées soutenues par l’autre et vice-versa ; les deux complices s’écoutent mutuellement et s’autorisent des enchaînements ou des voltes-faces, des rebondissements qui maintiennent en haleine l’écoute de l’auditeur. Gwiad est ainsi constitué de thèmes à danser de plusieurs coins du monde qui donnent envie de remuer mais peuvent aussi s’écouter.

Si la part belle est faite aux moments de convivialité impétueuse, les instants plus nostalgiques ou intimistes n’ont pas non plus été oubliés, comme les illustrent le très beau thème de Gab FAURE Air à faire revenir la mariée (titre qui incite à la réflexion…) et le déjà évoqué Waltz for Ukraine, qui clôt l’album en forme de réveil à une réalité douloureuse sur laquelle sont saupoudrées quelques notes d’espoir…

Car toutes ces mélodies glanées ou écrites par Jean-Luc THOMAS et Gab FAURE ne sont seulement là pour faire rêver, mais pour « saisir les mouvements de la vie » (sic). Que vous tiriez sur un fil ou sur un autre de ce disque en forme de « métier à tisser », vous trouverez toujours au bout un pan de vie qui fera écho avec les vôtres…

Stéphane Fougère

Pages : https://www.facebook.com/duothomasfaure

https://jean-lucthomas1.bandcamp.com/album/gwiad

Label : www.hirustica.fr