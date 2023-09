0 vue

TOUTÃ – Hybride

(Paker Prod)

Il y a grosso modo deux façons de faire fonctionner un groupe : soit de manière démocratique, où chaque musicien met la main à la pâte en matière d’écriture et d’arrangements, soit de manière autocratique, où ce même travail de composition et d’arrangements est assuré par un seul musicien. C’est le cas qui nous occupe ici : TOUTÃ est en effet une entité musicale entièrement montée et dirigée par Tibo NIOBÉ, guitariste d’origine angevine et devenu quimpérois que l’on connaît surtout comme membre du trio O’TRIDAL, l’une des formations les plus emballantes émergées de la scène musicale bretonne ces dernières années. Autant le travail de composition au sein d’O’TRIDAL se fait de manière collégiale entre Tibo NIOBÉ, Kentin JUILLARD et Yeltaz GUENNEAU, autant TOUTÃ en est tout le contraire, puisque dirigé et composé de haut en bas par Tibo NIOBÉ.

Le guitariste aurait-il créé TOUTÃ comme une infidélité à O’TRIDAL ? Pas exactement puisqu’on retrouve dans TOUTÃ les deux comparses de Tibo dans O’TRIDAL, soit Kentin et Yeltaz. Il n’y a donc pas mésententes ou de fâcheries à l’origine de ce projet. Simplement, Tibo NIOBÉ avait dans sa besace des compositions qui nécessitait un cadre plus ample qu’un trio et il a donc formé un sextet.

Pour autant, doit-on appréhender TOUTÃ comme un O’TRIDAL +++ ? Une version « expanded » de ce dernier ? Oui et non. TOUTÃ a certes la même démarche évolutive et aventureuse qu’O’TRIDAL, mais son univers comporte des caractéristiques bien à lui, et illustre la richesse du bagage musical de Tibo NIOBÉ, qu’O’TRIDAL ne faisait que suggérer.

Il convient de signaler que Tibo NIOBÉ s’est illustré dans plusieurs formations de musique bretonne, délivrant ses talents soit à la guitare acoustique (DANS ER JEKO, PENN GOLLO, DUO NIOBÉ / LORIC, BODÉNÈS / HAMON QUINTET), soit à la guitare électrique (PEVARLAMM), soit au bouzouki (NEW LEURENN #1, PENN GOLLO, PEVARLAMM…), mais il n’a jusqu’à présent pas eu l’occasion de montrer l’ampleur de ses capacités, tant en matière de composition que d’exécution, et l’étendue de ses influences dans une seule et même formation. TOUTÃ est là pour ça, puisqu’il y joue des guitares tant électriques qu’acoustiques et se fend même d’interventions au border-pipe ! Mais on aurait tort de penser que l’album de TOUTÃ est un « disque de guitariste ». Il est plus que cela, et illustre surtout la verve créatrice d’un compositeur qui s’est alimenté à plein de sources musicales.

Abreuvé dès son adolescence des musiques celtiques rénovées dans les années 1970 par Alan STIVELL et Dan AR BRAZ, puis par des représentants émérites de la nouvelle vague bretonne des 90’s, comme AR RE YAOUANK et CARRÈ MANCHOT, Tibo NIOBÉ a porté son dévolu, comme Dan AR BRAZ, sur la guitare électrique, mais a aussi tâté de la cornemuse, et il compose sur l’un et l’autre instrument. De rencontres en voyages, il a accumulé les échanges et les découvertes musicales et, à ses prédilections d’origine (musiques celtiques, rock, funk…) se sont ajoutées les effluves des musiques émanant d’autres cultures, notamment orientales et réunionnaises. (Du reste, la seule pièce de Hybride qui n’est pas composée par Tibo NIOBÉ a été écrite par l’icône réunionnaise Alain PÉTERS, connu pour avoir propulsé le maloya dans la modernité.)

La ligne créatrice de TOUTÃ offre à Tibo l’opportunité de ne plus être obligé de choisir entre telle et telle influence et de mettre par conséquent tous ses œufs dans le même sac ! Il en résulte une omelette sinon pas flambée, en tout cas flamboyante ! Hybride est l’inspiration de Tibo NIOBÉ, Hybride est donc le titre donné à cet album inaugural de TOUTÃ, titre à prendre dans son sens littéral !

Attention, ce disque n’est pas une « compilation » des savoir-faire de Tibo NIOBÉ, avec une pièce de musique bretonne, une pièce de musique galicienne, une pièce de pibroch, une pièce de style rock, une pièce de style funk… Non, chez TOUTÃ, chaque pièce est un agglomérat d’influences stylistiques diverses, combinées dans des structures à tiroirs témoignant d’une haute maîtrise d’écriture, comme en composent les formations de musique progressive.

Et progressive autant qu’évolutive est indubitablement la musique de TOUTÃ ! Chaque composition offre des surprises, des changements de thèmes, de rythmes, des cassures climatiques et distille différents parfums d’ici et d’ailleurs, le tout étant fusionné avec suffisamment d’intelligence pour ne pas verser dans le collage poussif mais pour diffuser au contraire un souffle organique puissant et fortement coloré.

Comme on l’a dit plus haut, TOUTÃ est un sextet constitué de l’intégralité du trio O’TRIDAL, soit Yeltaz GUENNEAU à la flûte, au doudouk et au border-pipe et Kentin JUILLARD à la batterie et aux percussions, plus trois autres musiciens omniprésents sur la scène bretonne évolutive, et que l’on retrouve notamment tous ensemble au sein de PEVARLAMM, à savoir le violoniste Gabriel FAURE, le bassiste Erwan VOLANT (crédité aussi au synthétiseur Moog), et le batteur-percussionniste Jérôme KERIHUEL. Et chacun trouve dans les compositions de Tibo l’espace nécessaire pour s’exprimer comme il sait le faire.

Une formation aussi étoffée offre bien évidemment moult combinaisons mélodiques et harmoniques, entre guitares/violon, guitares/flûte et guitares/cornemuse, lesquelles sont propulsées par une double section rythmique aussi plantureuse que bigarrée, puisque Kentin JUILLARD et Jérôme KERIHUEL officient tous deux sur des kits mêlant éléments de batterie et percussions du monde, et la basse bien ronde d’Erwan VOLANT achève de donner à ces compositions en formes d’architectures savantes une pulsion et un groove imparables qui donnent sacrément envie de remuer !

On ne vous assure pas que la musique de TOUTÃ est de celles qui feront danser à satiété les abonnés aux festoù-noz, mais elle fera indéniablement bouger les publics des salles de concerts et de spectacles. TOUTÃ joue une musique dont se délecteront autant les oreilles et les esprits ouverts aux propositions innovantes et voyageuses que les corps en quête de liberté de mouvements.

De par l’amplitude de ses influences et la subtilité et la richesse de ses compositions, l’univers de TOUTÃ s’inscrit en parallèle d’autres formations défricheuses, comme le Jacky MOLARD QUARTET et la CELTIC PROCESSION de Jacques PELLEN ; et ses accents rock, funk et groove renvoient des échos de la période jazz-rock vitaminé de GWENDAL ou du folk-world jubilatoire du groupe irlandais KILA. La liste n’est pas exhaustive, car Hybride fourmille d’inspirations bariolées. Assurément, la verve vibrante et exploratoire qu’insuffle Tibo N avec TOUTÃ sur la scène musicale de la péninsule bretonne résonne haut et loin, et on lui souhaite de pouvoir répandre son esprit jubilatoire sur de nombreuses scènes régionales, nationales et internationales.

Stéphane Fougère

Label : www.pakerprod.bzh