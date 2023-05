45 vues

Kali MALONE – Living Torch

(Portrait GRM)

Le destin sonique a encore frappé. Un jour de mars, chez un de nos magasins de disques préférés, nous tombons par hasard sur la musique d’un disque inconnu. Quelle drôle de sensation d’écouter une musique aussi étrange, mystérieuse, intense et bouleversante ? Nous entrons directement dans un autre univers. Cette musique semble provenir d’un autre temps. Nous la devons à une certaine américaine de Denver, Kali MALONE, résidant aujourd’hui à Paris après avoir passé plusieurs années à Stockholm. Kali est une proche de Stephen O’ MALLEY du groupe américain SUNN O))), qui est lui-même un proche de Richard PINHAS. Bon là, tout est dit.

Living Torch a été composé et produit par Kali entre 2020 et 2021, et nous remarquons qu’il suffit de pas grand-chose pour faire un grand disque. Un trombone (Mats ALEKLINT), une clarinette basse (Isak HEDTJARN) et miss MALONE pour le reste (notamment le synthé ARP 2500 d’Eliane RADIGUE, excusez du peu, générateurs « sine wave », boîte à bourdons). Le résultat donne une œuvre qui touche au divin avec la création sublime de cet ensemble électro-acoustique.

Living Torch est constitué de deux parties. La première pièce est d’une durée de 18 minutes environ. La suivante, un peu plus courte, dépasse tout juste les 15 minutes. Dès que les premiers sons commencent à se faire entendre, que l’ambiance se met en place, nous pensons à du Philip GLASS joué par un organiste. Cela ressemble à de la musique jouée dans une église. Elle s’avance lentement, telle une procession funéraire, un jour de pluie hivernale. Ce paysage sonore décrit par les cuivres subtilement mêlés aux instruments de Kali est fascinant. C’est une élégie de larmes et de fleurs fanées (cette musique rend hommage à un proche disparu), qui pénètre directement dans notre cœur. Un cœur qui est prêt à exploser lorsque la musique laisse place à un bourdonnement aux intonations graves hypnotisantes.

L’effet ne se fait pas attendre, mettant au premier plan une puissance sonore qui submerge notre environnement. Tout autour de nous, ces sons vibrent, semblent vivre et respirer lentement, apportant un souffle de vie jusqu’à l’arrivée du silence.

La seconde partie emprunte la même voie tracée par la précédente pièce avec l’incrustation de quelques variations sonores, pour éviter de tomber dans le gouffre vertigineux de l’ennui. L’aspect « dark » est davantage prononcé, notamment par l’arrivée de ces notes de basse qui ajoutent un côté lourd et répétitif à la trame sonore originale. Le décor va alors devenir brumeux, laissant planer une menace imminente. C’est lancinant et terrifiant. Nous avons l’impression d’être perdu au beau milieu d’un océan de glace aux vagues tranchantes. C’est comme si soudainement, le ciel s’assombrissait et que l’orage menaçait d’éclater.

Cela devient plus métallique et électrique (à ce moment précis, nous pourrions nous attendre presque à voir surgir Richard PINHAS), sans toutefois sombrer dans un chaos « noisy » inaudible. Il y a la volonté de garder le contrôle, de ne pas lâcher la bête sonique qui risquerait d’être dévastatrice. Tout est impeccablement réglé pour qu’au final nous retrouvions un espace musical propice à l’accalmie.

Ainsi, après une période de grondements tumultueux, nous retrouvons cette ambiance d’église du tout début. Nous revenons au sacré, au divin. Et pour ne pas avoir succombé à la tentation du bruit, arrivent en guise de salut, l’apaisement et le temps du recueillement jusqu’à ce que les sons finissent par s’éteindre définitivement. Living Torch est un album court, d’une trentaine de minutes à peine, mais il est d’un intensité rare et d’une beauté inouïe de par la diversité de sa palette de timbres. Ce disque est une expérience sensorielle et poétique inoubliable.

Cédrick Pesqué

Site : https://kalimalone.com/

Page : https://kalimalone.bandcamp.com/album/living-torch