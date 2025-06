Steve HACKETT – Live Magic at Trading Boundaries

Depuis quelques années déjà, Steve HACKETT n’est pas avare dans la parution de superbes documents live disponibles en version CD/DVD/BLU-RAY. Et surtout lorsqu’il s’agit de reprendre du GENESIS sur scène, nous pouvons être certain du succès. Il faut bien faire plaisir aux fans les plus nostalgiques. Cette fois-ci, il n’y a pas de DVD (et c’est fort dommage) mais juste un CD ou un double LP pour ceux qui préfèrent ce format.

C’est devenu une tradition pour Steve HACKETT de se retrouver au Trading Boundaries, situé à Sheffield Green dans l’Est Sussex, pour un concert spécial et acoustique. Nul doute que les chanceux auront profité de soirées fantastiques baignées d’une atmosphère magique dans un tel lieu qui ne semble pas déplaisant si nous nous attardons sur leur site.

Sur certains titres, il joue seul à la guitare mais il profite aussi de l’occasion pour former des duos, des trios, des quartets voire des quintets en étant accompagné de ses fidèles compagnons : John HACKETT à la flûte, Roger KING aux claviers, sa belle-sœur Amanda LEHMANN (guitare, chant et qui sera même mise au devant de la scène le temps de deux chansons), et Rob TOWNSEND à la flûte et aux saxos.

Vient ensuite la merveilleuse intro de Blood of the Rooftops (1977) qui s’enchaîne avec deux extraits de Bay of Kings (premier album acoustique de Steve, paru dans les années 1980), The Barren Land et Black Light. Horizons (inspiré de BACH faut-il le rappeler) nous ramène au GENESIS de Foxtrot en 1972. Nous faisons ensuite un bond en 1980 et l’album Defector avec Jacuzzi, un morceau virevoltant où la flûte marque par sa légèreté et son allégresse.

Trois autres titres de GENESIS créent de beaux instants magiques : Supper’s Ready, non pas en intégralité, mais pour un court extrait de moins de deux minutes (vous reconnaîtrez le passage choisi !), After the Ordeal (1973) couplé avec le féérique Hairless Heart (une version ici revisitée qui s’offre quelques instants improvisés avec un délicat passage au piano) extrait du dernier album de GENESIS avec Peter GABRIEL.