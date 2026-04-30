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Darko RUNDEK & CARGO ORKESTAR – Live in Youth Club Belgrade (Live U Domu Omladine)

(Menart / Piranha)

Le compositeur, chanteur, guitariste et aventurier croate Darko RUNDEK fait partie de ces artistes qui ont été forcé à l’exil suite à la guerre civile en ex-Yougoslavie. Dans les années 1980 et 1990, il s’est rendu célèbre avec le groupe new-wave HAUSTOR puis une carrière soliste marquée par le succès d’Apocalypso. Évidemment, pour nous autres en France, ça ne signifie sans doute pas grand-chose en termes de renommée… C’est pourtant dans l’Hexagone que Darko RUNDEK a posé ses valises et formé le CARGO ORKESTAR. Et s’il s’est retrouvé signé par un label de world music, c’est parce que sa musique est allergique à l’étiquetage. Car même dans le créneau world-fusion, son CARGO ORKESTAR fait forcément tâche. Il y a dans cette musique un esprit, une personnalité, une attitude qui ne cadrent pas avec les formatages des projets « tendance » superficiels.

Le CARGO ORKESTAR prône en effet un cosmopolitisme musical à nul autre semblable. Imaginez un peu : on y respire des effluves des Balkans, de la Méditerranée, d’Orient, avec des pincées de reggae et de latino. Mais attention, on ne parle pas ici d’un collage conceptuel à visée marketing ; on parle d’une odyssée dans les visions poétiques et les sentiers émotionnels d’une personnalité dont les repères sensibles ne coïncident pas avec les traçages conventionnels des frontières de genres ou de pays.

Après deux albums studio (Ruke et Mhm a-ha Oh Yeah Da-Da), la formation balkano-française CARGO ORKESTAR se rappelle à notre bon souvenir avec cet album live dont le contenu a été capté en 2007, lors de la tournée relative à la sortie du second album studio. À celles et ceux qui auraient déjà raté les épisodes précédents, voici une occasion en or de faire connaissance avec l’univers de Darko RUNDEK et de sa singulière formation actuelle.

Car ce qu’illustre ce Live In Youth Club Belgrade, c’est qu’il n’y a rien de mieux qu’un contexte scénique pour passer outre les tricheries. Le CARGO ORKESTAR et son capitaine RUNDEK se sentent sur scène comme des poissons dans l’eau… ou des marins sur un cargo ! Darko y décline moult registres émotionnels, la nostalgie, la souffrance, l’ironie, la tendresse, la gaieté, et jongle avec les univers musicaux avec une dextérité épatante. Ses musiciens sont au diapason, cultivant spontanéité et vitalité : ici un coup d’archet sur un violon, là une attaque sur un trombone ou un saxophone, là encore un mouvement des doigts sur un accordéon, et au fond une frappe de batterie suffisent à ouvrir une brèche vibratoire nouvelle dans la géographie structurelle élastique des chansons de Darko.

Comme tout bon disque live qui se respecte, celui-ci fait accessoirement office de compilation piochant dans diverses époques de la discographie de Darko RUNDEK. On y trouve bien sûr plusieurs morceaux de Mhm a-ha Oh Yeah Da-Da, puisque l’album venait de sortir (Slick Senorita, Put u Sumrak, Wanadoo…) un seul morceau du précédent CD, Ruke (Makedo, quand même !), mais aussi des chansons issues de la discographie solo de Darko RUNDEK avant le CARGO ORKESTAR (Ljubav se ne Trzi, et bien sûr Apocalypso), et même quelques morceaux appartenant au répertoire de HAUSTOR (Seymens, Podne, Uzalud Pitas, Sal od Svile), revisités avec brio par l’équipe du CARGO. Pour ceux qui ne connaissaient que les albums avec le CARGO ORKESTAR, il y a donc matière à découverte.

Mais surtout, ce qui rend cet album live si attachant et remarquable, c’est, outre sa superbe qualité sonore, cette complicité indéfectible que l’on sent de bout en bout entre Darko RUNDEK et le public du Youth Club. C’est à croire en effet que tout le fan-club de Darko s’y est donné rendez-vous, tant l’ambiance côté public est explosive ! Il faut entendre ces gens frapper dans leurs mains, exprimer leur joie, chanter les refrains de bon cœur, quand ce ne sont pas les paroles entières d’une chanson (notamment sur le rappel Sa od Svile) ! Et l’auditeur se surprend à faire comme eux !

Le climat du concert est parfaitement restitué et donne l’impression d’être sur place et de vivre en direct cet instant habité par une indéniable magie. La connexion est totale entre le public et les musiciens. Toute la force de ce disque est d’avoir su restituer non seulement la musique dans son instantanéité, mais aussi de refléter ce partage d’un grand moment d’émotions intenses.

Darko RUNDEK n’est paraît-il pas friand des enregistrements live, mais dans ce cas il n’a pu que se rendre à l’évidence : ce soir-là, à Belgrade, l’âme de sa musique était bien présente, sans fard, quasiment palpable, et magnifiquement reproduite sur bande. Même ceux qui n’ont jamais écouté la musique de Darko RUNDEK n’auront aucun mal à le reconnaître : ce Live in Youth Club Belgrade est un grand disque de concert, tous styles confondus.

Stéphane Fougère

Site : www.darko-rundek.com

(Chronique originale publiée dans

ETHNOTEMPOS en 2009 et remaniée en 2026)