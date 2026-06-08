Aux alentours de la Cour du Roi cramoisi

Tout le monde aura remarqué que KING CRIMSON prend un repos bien mérité depuis 2021, en passant son temps à « dolbyatmosiser » et à « élémentaliser » ses anciens albums (prochain sur la liste : Islands) en plus de commercialiser de nouveaux enregistrements live de ses tournées effectuées de 2014 à 2021 (un live 2014 NYC est annoncé pour très bientôt en double LP et double CD, suivi d’un double Blu-Ray à l’automne prochain, au cas où on en aurait pas eu assez avec tous les albums live déjà sortis…), c’est du côté des formations parallèles, plus ou moins liées au CRIMSON PROJEKCT, qu’il faut chercher du neuf.

C’est ainsi que l’on annonce la sortie du premier album studio complet du groupe STICK MEN (Tony LEVIN, Pat MASTELOTTO, Markus REUTER) depuis Prog Noir (2016) : Let’s THRAK Again. il s’agit, comme son titre l’indique, d’un album sur le thème de KING CRIMSON, inspiré de l’album THRAK de 1995, et pleinement approuvé et soutenu par Robert FRIPP. « Let’s THRAK Again, c’est 60 minutes d’énergie pure et cinétique. Nous n’avons pas simplement écrit 12 nouvelles compositions ; nous avons conçu un vocabulaire sonore entièrement nouveau pour elles. »

L’album est d’ores et déjà disponible sous forme d’un CD unique en édition limitée spéciale sur le stand de marchandises de la tournée européenne du groupe BEAT (composé de Adrian BELEW, Steve VAÏ, Tony LEVIN et Danny CAREY), qui vient de démarrer, tandis que la version définitive en 2 disques de l’album est disponible en précommande sur Bandcamp. Cette édition complète comprend deux versions (Reel One et Reel Two) du contenu de l’album, avec des mixages totalement différents, des parties alternatives et un ordre des titres unique, offrant une expérience d’écoute profondément différente de l’édition exclusive en CD simple.

L’album sortira sur toutes les principales plateformes mondiales le 14 septembre, coïncidant parfaitement avec le coup d’envoi de la tournée officielle Let’s THRAK Again aux États-Unis.

On notera au passage que Tony LEVIN, qui joue à la fois dans BEAT et dans STICK MEN, vient d’avoir 80 ans, et affiche a priori une bonne forme !

https://stickmen.bandcamp.com/album/lets-thrak-again-reel-one