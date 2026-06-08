Aux alentours de la Cour du Roi cramoisi

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Tout le monde aura remarqué que KING CRIMSON prend un repos bien mérité depuis 2021, en passant son temps à « dolbyatmosiser » et à « élémentaliser » ses anciens albums (prochain sur la liste : Islands) en plus de commercialiser de nouveaux enregistrements live de ses tournées effectuées de 2014 à 2021 (un live 2014 NYC est annoncé pour très bientôt en double LP et double CD, suivi d’un double Blu-Ray à l’automne prochain, au cas où on en aurait pas eu assez avec tous les albums live déjà sortis…), c’est du côté des formations parallèles, plus ou moins liées au CRIMSON PROJEKCT, qu’il faut chercher du neuf.

C’est ainsi que l’on annonce la sortie du premier album studio complet du groupe STICK MEN (Tony LEVIN, Pat MASTELOTTO, Markus REUTER) depuis Prog Noir (2016) : Let’s THRAK Again. il s’agit, comme son titre l’indique, d’un album sur le thème de KING CRIMSON, inspiré de l’album THRAK de 1995, et pleinement approuvé et soutenu par Robert FRIPP. « Let’s THRAK Again, c’est 60 minutes d’énergie pure et cinétique. Nous n’avons pas simplement écrit 12 nouvelles compositions ; nous avons conçu un vocabulaire sonore entièrement nouveau pour elles. »

L’album est d’ores et déjà disponible sous forme d’un CD unique en édition limitée spéciale sur le stand de marchandises de la tournée européenne du groupe BEAT (composé de Adrian BELEW, Steve VAÏ, Tony LEVIN et Danny CAREY), qui vient de démarrer, tandis que la version définitive en 2 disques de l’album est disponible en précommande sur Bandcamp. Cette édition complète comprend deux versions (Reel One et Reel Two) du contenu de l’album, avec des mixages totalement différents, des parties alternatives et un ordre des titres unique, offrant une expérience d’écoute profondément différente de l’édition exclusive en CD simple.

L’album sortira sur toutes les principales plateformes mondiales le 14 septembre, coïncidant parfaitement avec le coup d’envoi de la tournée officielle Let’s THRAK Again aux États-Unis.

On notera au passage que Tony LEVIN, qui joue à la fois dans BEAT et dans STICK MEN, vient d’avoir 80 ans, et affiche a priori une bonne forme !

https://stickmen.bandcamp.com/album/lets-thrak-again-reel-one

L’autre nouveauté, encore plus inattendue, vient du trio expérimental TU-NER (Trey GUNN, Pat MASTELOTTO et Markus REUTER), qui a subrepticement repris du service en 2023 après plusieurs années de silence, et qui annonce la sortie de Rendezvous Rodeo, un nouvel album complètement enregistré en live, en une seule nuit et sans seconde prise.
TU-NER se déplace sur un territoire sonore directement héritier du KING CRIMSON des années 2000′, où convergent improvisation libre, expérimentations lourdes et paysages atmosphériques exploratoires.
Dans Rendezvous Rodeo, le trio groupe se situe « entre les grandes plaines et les limites de l’espace extérieur », réinterprétant le matériel sous une perspective complètement nouvelle, Trey GUNN apportant les sons de sa Warr Guitar à 10 cordes, Markus REUTER déployant les possibilités de la Touch Guitar T8 et Pat MASTELOTTO construisant l’architecture rythmique depuis la batterie et les percussions.
Le répertoire comprend également des révisions de compositions de KING CRIMSON (The ConstruKCtion of Light, Larks’ Tongues in Aspic, Pt. 4, Level 5), des pièces provenant des carrières individuelles de chaque membre (Kuma de GUNN, Unconditional de REUTER), une pièce du duo TU formé de GUNN  et de  MASTELOTTO (Absinthe & A Cracker) et une nouvelle lecture d’une pièce que GUNN et MASTELOTTO avaient interprété avec David SYLVIAN et Robert FRIPP en 1993, Firepower (cf. albums The First Day et Damage).
Le disque verra le jour le 31 juillet prochain et promet de capturer toute l’intensité, les risques et la connexion quasi-télépathique qui caractérise ses membres.
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