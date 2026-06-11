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Michel GENTILS – Live à l’ouest de la Grosne

(Ethnéa / Musea)

Aguerri comme tout guitariste folk qui se respecte à la country, au blues et au west-coast, Michel GENTILS s’est fait le chantre du finger-picking et de la 12 cordes (cf. son premier album, Guitare Picking, 1977, sur Disc’AZ). Bourlingueur dans l’âme, il s’est passionné également pour la musique indienne, ce qui lui a donné l’idée de mettre au point un prototype de guitare-vina à la sonorité spécifiquement indienne. Sur son précédent CD, Trajectoires (qui remonte quand même à il y a 10 ans !) Michel GENTILS est ainsi accompagné par le percussionniste indien Shyamal MAÏTRA pour un voyage au croisement des cultures dans lequel l’improvisation tient une place de choix.

Pour son retour discographique en solo, GENTILS s’est enregistré dans les conditions du live, dans ce fameux club situé près de Macon, « À l’Ouest de la Grosne », tenu par Jacky BARBIER, à qui ce disque est dédié (NDLR : Jacky BARBIER est mort peu de temps après la sortie de ce disque, en 2002).

L’époustouflante technique et l’immense sensibilité guitaristiques de Michel GENTILS s’offrent ici à écouter avec une qualité sonore impeccable, et l’on découvre pas moins de quatre sons de guitare différents : celui de la 12 cordes en priorité, mais aussi celui de la guitare folk 6 cordes, de la guitare vina 10 cordes et – curiosité suprême – une guitare vina à deux manches, l’un avec 10 cordes et l’autres à 16 cordes sympathiques. Le répertoire se distingue également par sa diversité : folk, finger picking, inspiration classique, blues, touche celtique, indienne ou encore métissage flamenco-indien.

Il ya de quoi gaver ses oreilles de paysages en suspension et de vibrations oniriques, tant le voyage auquel nous convie Michel GENTILS prend les allures d’un arc-en-ciel qui transcende les genres. Les amateurs de Leo KOTTKE et de Marcel DADI trouveront ici des échos familiers et seront, comme les autres, subjugués sans peine par le style très personnel et la soif constante d’ouverture et de découverte de Michel GENTILS.

Druidix

(Chronique originale publiée dans

ETHNOTEMPOS n°11 – octobre 2002)