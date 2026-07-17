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[En hommage à Melaine FAVENNEC, disparu le 13 juillet 2026, nous exhumons une chronique du premier album du trio EWEN / DELAHAYE / FAVENNEC publiée dans la revue ETHNOTEMPOS en 2003.]

EWEN / DELAHAYE / FAVENNEC – Kan Tri

(Dylie)

Les responsables de cet enregistrement ne sont pas des inconnus, même si leur relative discrétion ne leur a pas permis d’accéder à la même notoriété que bons nombres de leurs confrères. Ces trois compères, amis de trente ans, ont néanmoins derrière eux une carrière bien remplie en solo ou en groupe, mais chacun de leur côté. Kan Tri est donc leur premier album ensemble. Et il faut reconnaître qu’ils ont eu une riche idée de mettre leur talent en commun, tant ce CD est excellent d’un bout à l’autre.

Patrick EWEN, Gérard DELAHAYE et Melaine FAVENNEC (qui s’étaient appelés un temps le trio EDF) nous gratifient de chansons interprétées à une voix, chacun ayant sa partie, ou bien à trois voix, en s’accompagnant chacun d’un violon ou d’une guitare.

Leur répertoire est un voyage en Bretagne en français ou en breton, à l’exception d’un titre en anglais, Kisses Sweeter than Wine. Un de leurs morceaux s’appelle d’ailleurs J’ai voyagé en Bretagne, c’est le titre qui ouvre leur spectacle et qui se trouve curieusement à la fin de l’album.

Pour le reste, on retrouve des traditionnels (ré)adaptés, La Noce à Marie, version française de Marie’s Wedding, déjà interprétée en V.O. par les CHIEFTAINS ou par Alan STIVELL, Le Soldat d’Algérie, très beau texte signé par Gérard DELAHAYE dénonçant l’horreur de la guerre, ou encore Serafina Elf, traitant avec humour des marées noires.

Le trio signe aussi des compositions originales (Ma vallée au bord de la mer, Je n’oublierai jamais l’île de Batz), reprend E Kreiz an Noz, un titre de Youenn GWERNIG, chanteur que Gérard DELAHAYE et Patrick EWEN ont accompagné dans les années 1970, et met en musique un poème de Per-Jakez HELIAS (Luskellerez evit eur bugel koz).

Les trois chanteurs/musiciens sont accompagnés dans leur démarche par d’autres amis musiciens parmi lesquels Janik MARTIN (accordéon diatonique), Jean-Michel VEILLON (flûtes), Patrick PERON (claviers) ainsi que Marthe VASSALO au chant sur La Noce à Marie.

On l’aura compris, pour leur première expérience discographique ensemble, nos « papys » signent un album d’une grande cohérence, qui ferait rougir plus d’un jeune groupe. Espérons qu’il sera suivi de beaucoup d’autres.

Didier Le Goff

(Chronique originale publiée dans

ETHNOTEMPOS n°13 – septembre 2003)