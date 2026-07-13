FAUST : un poing à quatre doigts

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Plus de cinq décennies après sa naissance, le mythique groupe pionnier FAUST, qui a connu maint métamorphoses et changements de personnel, revient sous une forme inattendue. Pas d’ « union » en vue donc (on n’est pas chez YES…), mais une mise en évidence des forces originaires du groupe agissant sous forme fractalisée.

Ce n’est donc pas un nouvel album qui va sortir, mais quatre ! Sur chacun de ces albums (disponibles en LP, CD et digital), un membre de la légendaire formation de 1971-1974 présente sa propre interprétation du mythe faustien, travaillant seul ou avec des collaborateurs pour créer un nouveau matériel qui reflète sa vision contemporaine de ce que FAUST peut être aujourd’hui.

Ces albums sont :

* Fliegen Lernen : réalisé par Gunther WÜSTHOFF, qui travaille aux côtés d’Onnen BOCK et Gunther BUSKIES (Bureau B), ce projet retrouve l’ouverture créative et la pensée collective qui ont défini les premières années de FAUST. L’album rassemble des compositions rythmiquement imaginatives qui défient les étiquettes stylistiques, équilibrant humour, groove et expérimentations.

https://faust.bandcamp.com/album/fliegen-lernen-curated-by-gunther-w-sthoff

* Gugaruz : réalisé par Zappi W. DIERMAIER, ce projet, développé aux côtés de Schneider TM, place le rythme comme axe central d’un univers en constante transformation. Le disque fusionne noise, électronique et exploration électroacoustique, combinant le langage percussif de Zappi à la manipulation électronique, à l’expérimentation d’étude et à une intense déconstruction de textures.

https://faust.bandcamp.com/album/gugaruz-curated-by-zappi-w-diermaier

* MOI : réalisé par Jean-Hervé PÉRON, ce disque, construit collectivement grâce à un vaste réseau de collaborateurs, combine musique concrète, « spoken word », avant-pop, jazz et expérimentations inspirées du mouvement Fluxus, aboutissant à un projet très personnel de Jean-Hervé sous forme de collage sonore ludique, émouvant et imprévisible.

https://faust.bandcamp.com/album/moi-curated-by-jean-herv-p-ron-2

* Ungebunden : réalisé par Hans-Joachim IRMLER, cet album revient à la puissance élémentaire du son et explore des paysages d’électronique immersive, un son de style drones d’orgue et une création spontanée, retrouvant l’esprit le plus transformateur et imprévisible qui a caractérisé FAUST dès ses premières années.

https://faust.bandcamp.com/album/ungebunden-curated-by-hans-joachim-irmler

Ces albums solo sortiront tous le même jour en septembre 2026 sous le nom mythique fAUST chez Bureau B, qui a déjà réédité plusieurs disques cultes et publié les dernières réalisations du groupe (celui dirigé par DIERMAIER).

Ainsi, les membres historiques de cette entité influente des musiques expérimentales et avant-gardistes européennes qu’est FAUST offrent quatre visions complètement différentes de leur univers créatif sous la même bannière, déterminés à rester à la frontière de la musique de pointe, et prouvant que leur capacité à explorer le son reste intacte.

https://www.bureau-b.com/artists/faust-/-faust