Claude SICRE (FABULOUS TROBADORS) : 48 ans d’ « ingénierie folklorique »

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Connu pour avoir été l’un des deux piliers des FABULOUS TROBADORS, l’auteur, chanteur, compositeur, théoricien, visionnaire, activiste et folkloriste Claude SICRE vient de mettre fin à un jeûne discographique de 23 ans ! Le voici donc qui revient avec un album-somme dont le titre illustre son parcours et ce qu’il est : Ingénieur en folklore depuis 1978.

Cela faisait donc plus de deux décennies que notre inventeur fokloriste avait cessé d’enregistrer, de publier et de produire, bien qu’il se soit quand même investi dans l’écriture du répertoire des BOMBES 2 BAL et qu’il ait initié ou participé à des colloques, des festivals, et des écrits qui ont bousculé artistes, politiques, universitaires et journalistes au sujet du centralisme culturel et sur la force des langues libres.

Ce nouvel album prend la forme d’un double CD, et même d’un triple album pour la version numérique, avec l’ajout d’un long conte initiatique. « J’y ai mis de tout : chansons, discours historiques, anecdotes illustrées musicalement, joutes d’impros en live, gags, et un long conte initiatique fabuloso. Comme ça, les gens voient tout l’univers d’un seul coup. », dit Claude SICRE. Quelques amis ont ainsi soutenu l’aventure de cet album, notamment les musiciens de Francis CABREL qui, en 2023, avait enregistré sa chanson Un morceau de Sicre, un double hommage à Toulouse et à Claude SICRE lui-même.

« Cet album généreux ramène aux fêtes mythiques du quartier Arnaud-Bernard à Toulouse comme à une pensée audacieuse et tenace sur la culture occitane, française, universelle. Il rappelle que ce chanteur-là a créé le Forum des langues du monde qui se tient à Toulouse chaque printemps depuis 1993, et théorisé la Linhat Imaginot qui a notamment galvanisé les débuts de Massilia Sound System. Et que des foules ont chanté avec lui Toulousain, au point de croire qu’il s’agit d’une chanson traditionnelle de longue mémoire. Être ingénieur en folklore, c’est tout donc cela. » (Bertrand DICALE)

Ingénieur en folklore depuis 1978 est sorti chez Bleu Citron / Baco DISTRIBUTION.

https://bacoshop.fr/products/claude-sicre-ingenieur-en-folklore-depuis-1978

(photo Claude Sicre : Roshanak Rafat)