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En 2023, le légendaire groupe de rock psychédélique allemand AGITATION FREE refaisait surface avec un nouvel album, Momentum (cf. https://rythmes-croises.org/agitation-free-play-for-u-onces-again/ ) qui a été favorablement salué par la critique comme par le public.

Le groupe avait dès lors repris la route (même sporadique) des concerts afin de promouvoir cet album. En 2026, AGITATION FREE a décidé de garder une trace de ces concerts et s’apprête donc à sortir un nouvel album enregistré en public, Live in Berlin. Comme la liste des morceaux ci-dessous l’atteste, il contiendra des extraits de Momentum ainsi que des relectures de quelques classiques du groupe, comme Laila, Rückstürz, You Play for us Today et Shibuya Nights.

1 : Nouveau Son

2 : Lilac

3 : Nightwatch

4 : You Play for us Today

5 : Nomads

6 : Laila

7 : Levant

8 : Rücksturz

9 : Shibuya Nights

10 : InDaJungle

La parution de ce Live in Berlin est prévue pour le 17 juillet prochain chez MIG. En attendant, vous pouvez en avoir un avant-goût en écoutant et en regardant la vidéo du morceau d’introduction, Nouveau Son.

https://agitationfree.com/