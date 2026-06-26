ALPHA LYRA – Music for the Stars // Aquarius // Music for the Stars II // ALPHA LYRA & Olivier BRIAND – Space Fish

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ALPHA LYRA – Music for the Stars // Aquarius

(Autoproductions)

ALPHA LYRA – Music For The Stars II

(MellowJet Records)

Les inconditionnels de musique électronique ont pu le découvrir grâce à la compilation Dreams of Myspace vol. 1, sortie en mai 2008 (merci à Robert SCHROEDER). Ce CD a eu l’idée de réunir 12 artistes découverts sur Myspace, dont le français ALPHA LYRA, basé à St Julien de Crempse en Dordogne. Derrière ce nom se cache Christian PIEDNOIR, un musicien à classer parmi la grande lignée des compositeurs de musique cosmique allemande des seventies. Il aura fallu attendre le voyage à Loreley et le Festival Night of the Prog en juillet 2008 pour que je rencontre ce passionné de musiques (Klaus SCHULZE, Tim BLAKE, ENO…) et aussi grand photographe animalier (et de Klaus SCHULZE). En 2005 et 2006, il a enregistré à compte d’auteur deux superbes albums au studio du Roc à St-Julien. Son troisième est paru en 2010 sur le label allemand de Bernd SCHOLL, MellowJet Records. Dans la foulée est également sorti un double DVD. Nous vous proposons une revue en détail de ces œuvres.

Avec Music for the Stars, nous partons pour les étoiles et la constellation de la Lyre (Alpha Lyra ou Véga en est l’étoile principale). C’est un voyage merveilleux où l’âme est submergée par une émotion rare et profonde. Pendant plus d’une heure, nous découvrons des envolées pleines de grâce et des compositions éternelles (Bételgeuse, Altaïr, Deneb). La beauté des sons et des nappes délicates apparaissent telles un vibrant hommage au grand Klaus SCHULZE (époque Moondawn). Musicien à double visage, ce caméléon de la vague planante n’hésite pas à explorer sous toutes ses formes un de ses morceaux : North Star ouvre l’album en mettant au premier plan des notes de piano douces, mélancoliques et minimalistes rappelant ENO. Sa version remix privilégie plutôt l’esprit et le style de SCHULZE, qui hantent encore les lieux avec ces chœurs envoûtants, ces cordes irréelles et cette atmosphère cosmique. Music for the Stars baigne d’une luminosité et d’une poésie qui laissent sans voix.

Le CD suivant, Aquarius, a été conçu pour accompagner un ouvrage consacré aux poissons (Aquarius… Sous le signe des poissons, de Marie-Paule et Christian PIEDNOIR, éditions Animalia). Sorti en septembre 2006, Aquarius est un appel à la sérénité (74 minutes de rêve !) où nous flottons parmi les mystères et les merveilles du monde aquatique (Batanga Reef). Les pièces les plus imposantes (entre 15 et 22 mn) comme Crystal River, Aquatic Dream ou Ocean Waves sont une invitation pour nos sens, avec un déferlement de nappes sonores poignantes et de chœurs magnifiques. Christian perpétue cet héritage laissé par SCHULZE et FROESE, tout en développant un style minimaliste et ambiant à la ENO. Le tout est ciselé avec beaucoup de finesse.

ALPHA LYRA est un remarquable exemple de musique électronique à la française, émouvante et sincère, dont l’univers peut s’apparenter aux travaux de Frédéric MAILLET (ses deux albums parus chez Muséa, Inlandsis et Stratégie Lunaire).

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Avec Music For The Stars II, c’est de nouveau un plaisir de poursuivre notre voyage en direction des étoiles. Un voyage féerique de 1H10 ! Ce disque est à ranger à côté de tous vos classiques de la « Berliner Schule ». N’ayons pas peur d’être trop excessif : c’est un grand moment de poésie électronique. Les sept compositions inspirées par le cosmos et les étoiles sont la porte ouverte aux rêves les plus fabuleux ! Avec ALPHA LYRA, nous embarquons pour une expédition à la découverte des plus belles étoiles, telles que Myzar, Alcor, Sirius ou Cygnus X-1. Quoi de plus enrichissant que d’apprendre les secrets de notre constellation tout en écoutant de la musique, la vraie, celle qui vous touche au plus profond de votre âme. Car, l’âme, notre musicien va l’embellir grâce à des nappes synthétiques bouleversantes et cosmiques : Cosmic Waves, From Myzar To Alcor. Les fans de Klaus SCHULZE ou de Bernd KISTENMACHER ne peuvent rater un CD tel que celui-là !

C’est tout simplement beau et lumineux (The Barnard’s Star avec ces boucles étincelantes à la Pe-

ter FROHMADER, Cycle of Eternity). Mais, c’est aussi très sombre et triste (Departure To Sirius, ou La Superba, pièce maîtresse de ce disque). Christian ne fait pas de la techno pour rave-party. Cette musique-là n’est pas faite pour danser. Nous écoutons une picture music dans toute sa splendeur (Milky Way aux allures de Brian ENO, scellant la rencontre entre Apollo et The Shutov Assembly ; ajoutons que ce titre n’a rien à voir avec KITARO et l’album Tenku).

Devant un tel résultat, nous pouvons affirmer que Christian PIEDNOIR a mérité sa place auprès des plus grands noms de l’électronique et de la musique ambiante. C’est une musique de découverte, où nous apprécions chaque instant, chaque son, au point de dire que lorsque les 70 minutes se sont écoulées, nous sommes déçus que cela s’achève.

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ALPHA LYRA & Olivier BRIAND – Space Fish

(Autoproduction)

Si vous souhaitez davantage de musique cosmique dans vos oreilles, précipitez-vous sur l’excellent double DVD, Space Fish, avec d’une part ALPHA LYRA et d’autre part Olivier BRIAND, autre figure-clé de la scène électronique française. Tous deux ont été filmés à l’Inexaa de Nantes lors d’un concert donné le 21 août 2010, dans le cadre d’une soirée intitulée Space Fish. Ils y jouent une musique électronique héritière de l’école allemande. C’est un show multimédia basé sur le concept aquatico-cosmique, qui a été mis en place avec l’utilisation de lasers, de lumières et de projections vidéos accompagnant les deux performers.

Les deux DVD restituent un spectacle de qualité, même si ce type de document est assez restrictif ; car finalement, assister à tel show reste une expérience unique pour capter les émotions tant visuelles que sonores. Cependant, pour les malchanceux ayant raté cet événement, ces DVD permettront de passer de bonnes nuits à rêver d’étoiles et de poissons merveilleux et colorés.

Pendant 75 minutes, ALPHA LYRA enchante la salle nantaise avec ses mélodies contemplatives et space, sur fond de lasers majestueux et de vidéos en rapport surtout avec le monde aquatique. La set-list propose 4 pièces dont From Earth To Deep Sea, où nous reconnaissons la musique de Betelgeuse (de l’album Music For The Stars). Space Fish développe des chœurs puissants pour une ambiance bien schulzienne. Tropical Naoned est un labyrinthe sonore aventureux de plus de 20 minutes, où Christian ne cesse de faire évoluer sa musique aux mélodies parfaites. Les univers de TANGERINE DREAM et de KRAFTWERK s’invitent quelques instants ici et là pour notre plus grand plaisir. Le final, Gymnopedie Cosmique n°1, voit ALPHA LYRA se transformer en un Erik SATIE du futur, à la fois cosmique et émouvant.

Olivier BRIAND est aussi une agréable surprise. Son nom scintille dans la sphère électronique depuis un petit moment déjà et sa discographie n’en est pas à ses balbutiements. Après avoir visionné sa prestation, soit 90 minutes de musique électro-space, nous sommes ravis. Cette belle musique sophistiquée donnant la part belle aux chorus improvisés, à des soli impressionnants, est accompagnée d’une projection vidéo de qualité (sur le thème de l’espace uniquement). Les lu-mières et les lasers ajoutent un plus non négligeable, nous projetant facilement dans l’ambiance. BRIAND arbore un style riche mélodiquement, sans doute plus accessible et moins triste que son collègue précédent, mais où l’émotion reste intacte : Big Planets égale le meilleur de l’école allemande, ou les envolées sublimes sur la première partie de Strange Galaxies. Little Planets and the Sun, le premier titre de ce concert, contient des chœurs cosmiques et des effets space passionnants.

Olivier sait aussi « booster » sa musique en injectant beaucoup de passages rythmés à ses mélodies synthétiques (les percussions dreamesques sur Big Planets II, Dans le parc astronomique) et des climats polychromes (la deuxième partie de Strange Galaxies change de ton par sa jovialité et sa naïveté). Nous avons vite fait de remarquer que ses compositions sont différentes de celles d’ALPHA LYRA. Si ce dernier se distingue par un côté foncièrement schulzien, Olivier BRIAND pourrait trouver plutôt une apparenté avec Edgar FROESE et TANGERINE DREAM (ses mélodies rythmées se rapprochent des enregistrements du DREAM dans les années 1980), Manuel GOTTSCHING ou même KITARO (Outside System se situe dans la même veine que Silk Road ou Ki).

En conclusion, ces documents d’électronique s’avèrent indispensables. Ces CDs et ces deux DVD sont des classiques cosmiques venant de France, qui n’ont pas à rougir devant la légendaire Berlin School.

Cédrick Pesqué

(Chroniques originales de Music for the Stars et Aquarius

publiées dans TRAVERSES n°25 – mars 2009 ;

chroniques originales de Music for the Stars II et Space Fish

publiées dans TRAVERSES n°30 – mai 2011)

Pages ALPHA LYRA : https://alphalyra.bandcamp.com/

https://soundcloud.com/alpha-lyra

Page label MellowJet records pour Music for the Stars II :

https://www.mellowjet.de/alpha-lyra-music-for-the-stars-2-p-343

Page label MellowJet records pour Space Fish (audio version) :

https://www.mellowjet.de/alpha-lyra-space-fish-p-404

Page Olivier BRIAND pour Space Fish (Live at Inewaa 2010 – audio version) :

https://olivierbriand.bandcamp.com/album/live-at-inexaa-2010