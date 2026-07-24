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EWEN / DELAHAYE / FAVENNEC – Tri Men

(Autoproduction)

Le trio composé de Patrick EWEN, Gérard DELAHAYE et Melaine FAVENNEC, plus communément surnommé le Trio EDF, avait fait paraître en 2003 un album autant remarqué que remarquable, Kan Tri. Après être repartis vers leurs carrières respectives, les trois compères ont décidé de se retrouver pour nous proposer un nouvel opus tout aussi superbe. Dire que la complicité unissant les musiciens est perceptible n’est pas un vain mot. Ces trois-là se connaissent et se côtoient depuis plus de trente ans et cela se ressent évidemment.

Entre country et folk, avec une dominante acoustique faite d’instruments à cordes (guitares, violon, mandoline) et de légers passages de batterie ou de guitare électrique, les musiciens nous proposent un album où humour, bonne humeur, amitié, gouaille et un brin de nostalgie font bon ménage. Ils se souviennent des belles années 1970, nous content une virée épique vers Concarneau, à travers le Finistère un jour de neige pour y donner un concert (Sur le port de Concarneau).

Ils se dressent un improbable autoportrait dans l’inénarrable Logonna, où on reconnaîtra dans le refrain un clin d’œil au tube de Van MORRISON & THEM, Gloria. Mais le trio sait aussi aborder des sujets plus graves, comme dans La Prison de Pontanezen (sur l’air de The Star of the County Down avec un rythme plus lent), À Lampedusa ou encore À la guerre.

Dignes héritiers de Youenn GWERNIG, le trio lui rend hommage en reprenant Identity (après E Kreiz an Noz sur le premier CD). Seule chanson entièrement en breton, Spered an Tan (l’esprit du feu) est aussi un hommage rendu à ses auteurs, à savoir Per-Jakez HELIAS et Polig MONTJARRET.

L’album se termine enfin par un bonus, une reprise d’un titre de Melaine FAVENNEC, Ballazeux, popularisé dans la fin des années 1970 par le groupe LA MIRLITANTOUILLE et que son auteur se réapproprie ainsi (ce titre figurait à l’origine sur l’album de Melaine, Basse danse, où participaient déjà ses deux complices).

Le premier CD, Kan Tri, portait un nom traduisible à la fois en breton et en anglais avec un sens différent. Ce nouvel opus n’échappe pas à ce qui semble devenir une tradition et un jeu. « Tri Men » signifie en breton « Trois Pierres » et en anglais « Trois Hommes », ce qui dans les deux cas qualifie tout à fait les musiciens.

Le pari est donc à nouveau gagné pour le trio EWEN / DELAHAYE / FAVENNEC qui nous

gratifie là d’un album sincère, touchant et vraiment très réussi.

Didier Le Goff

(Chronique originale publiée dans

ETHNOTEMPOS n°38 – printemps 2008)