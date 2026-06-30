BaBa ZuLa : un trentenaire en grande forme !

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Après trois décennies d’un parcours extraordinaire, le légendaire collectif stambouliote BaBa ZuLa, l’une des figures de renommée internationale de la renaissance psychédélique turque, s’apprête à sortir un nouvel album en forme de déclaration hypnotique, sans concession et indéniablement vitale en faveur de la liberté artistique. Mêlant des rythmes changeants, des ambiances hypnotiques portées par le saz et de profonds rituels sonores, ce nouvel album, sobrement baptisé XXX, oscille entre récits oniriques, critiques sociales et mythologies contemporaines.

Fidèle à son style, XXX trouve l’équilibre entre des excursions instrumentales et des taksims exploratoires, d’une part, et une série de textes originaux qui portent indéniablement la marque de BaBa ZuLa, d’autre part. Tour à tour ludiques, visionnaires et farouchement politiques, ces textes établissent des liens entre folklore, vie urbaine, écologie, mémoire et résistance, ancrant ainsi les aventures sonores de l’album dans un récit profondément humain.

« Chacun de nos albums est différent. Nous n’aimons pas nous répéter. Pour nous, chaque album raconte une nouvelle histoire. C’est peut-être pour cela que nous sommes toujours là depuis trente ans », explique le claviériste du groupe, Levent Akman.

XXX sortira chez Glitterbeat / Modulor le 25 septembre prochain en CD, LP et digital.

Un premier single, Kutsal Zeytin Halayı (Holy Olive Halay Dance), est d’ores et déjà disponible :

https://www.babazula.com/