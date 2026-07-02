Peter HAMMILL en larmes

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Cinq ans après après son dernier album studio, In Translation (qui comprenait uniquement des reprises d’autres auteurs), l’auteur-compositeur-interprète anglais Peter HAMMILL s’apprête à faire son grand retour discographique à 77 ans avec un nouvel album, Tears in Time.

Il comprendra onze chansons profondément contemplatives enregistrées − une fois n’est pas coutume − sur trois décennies, entre 1991 et 2026, mais toutes inédites :

1. For a Rainy Day

2. The Wheels

3. Heavy Weather

4. Angle of the Curve

5. So Much Water

6. Tabula Rasa

7. Oh the End

8. Red Flags (In The Sunset)

9. You’ll Never Know

10. The Half of it

11. And When he Ran

Comme l’affirme Peter HAMMILL lui-même : « Ces chansons ont mis longtemps à voir le jour et à prendre forme. Je suis satisfait du résultat. Elles semblent former un ensemble cohérent… »

Promettant d’être un album à la fois intemporel et intensément personnel, Tears in Time sortira le 25 septembre prochain chez Esoteric Recordings / Cherry Red en CD et en LP.

https://www.cherryred.co.uk/peter-hammill-tears-in-time-cd-edition