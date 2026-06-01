Le Soleil Zeuhl va continuer à briller en cette fin de printemps 2026

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Fort de sa goûteuse plâtrée discographique de février dernier qui venait interrompre un sommeil éditorial de six années, le label Soleil Zeuhl prolonge la fête en annonçant trois nouvelles sorties d’albums pour ce mois de juin 2026.

* UNIT WAIL : Petrochemicals Corp.

Il s’agit du cinquième album du groupe UNIT WAIL enregistré en 2025/2026. Musicalement il se situe dans la continuité des quatre opus précédents, toujours presque exclusivement instrumental et avec des sonorités qui ne sont pas sans évoquer celles de King Crimson dans ses incarnations métalliques post-80’s. Cet album a une thématique conçue autour des nuisances de l’industrie du pétrole… concept rattrapé par l’actualité la plus brûlante avant même d’avoir été publié…

* FREE HUMAN ZOO : Live in Paris

Cet album a été enregistré live au Zèbre de Belleville le 8 mars 2024 lors du festival Soleil Zeuhl (3 soirées du 6 au 8 mars). D’une durée totale de 69 minutes, il comprend 2 longues suites, chacune divisée en sous-parties : Maniacus, issue du premier album du groupe, Freedom Now !, paru en 2016) et L’ïle Mystérieuse, issue de son dernier album de 2023 du même titre.

Ces versions scéniques montrent une autre facette du groupe, très différente du studio, plus directe et pleine d’énergie face à un public enthousiaste.

Cet enregistrement a été mixé par Vincent Sicot-Vantalon à partir des bandes multi-pistes de l’excellente sonorisation de Bastien Boissier durant tout le festival.

* RHUN – Evil Erbez

Tout comme celui de FREE HUMAN ZOO, cet album a été également enregistré live au Zèbre de Belleville le 8 Mars 2024 pendant le Festival Soleil Zeuhl, et a été mixé à partir des bandes multi-pistes.

Cet enregistrement témoigne de la haute énergie d’obédience clairement Zeuhl du groupe, qui rappelle parfois les envolées nippones de Koenjihyakkei.

Ce disque est publié sur Baboon Fish, le label du groupe, en concertation avec SZ.

Ces trois albums sont disponibles en précommande sur cette page : https://soleilzeuhl.bandcamp.com/