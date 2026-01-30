Le Label Soleil Zeuhl refait surface

0 vue

Depuis 2020 et l’album du très regretté James Mac GAW (La Fin des temples), le label Soleil Zeuhl, créé par Alain LEBON, était en sommeil, à l’exception des 3 soirées du festival au Zèbre de Belleville en mars 2024. 2026 sera l’année du réveil discographique avec 4 sorties simultanées à la mi-février.

Deux nouveaux albums verront le jour en format CD :

* CARMINA : Hamra (CD – SZ 64)

CD – Livret 12 pages avec photos et bio (français/anglais) par Aymeric Leroy

Carmina : ce nom est connu des plus anciens et/ou très « érudits Zeuhl » du fait de la circulation sous le manteau durant les années 80 et 90 de 2 cassettes live de médiocre qualité audio (concerts de 1977 à Angers et Chaumont). Mais à part cela, rien d’autre n’existe puisque le groupe n’a jamais publié de disque. Soleil Zeuhl est donc heureux de réparer cette injustice historique, en publiant des enregistrements qui n’ont jamais circulé, issus des archives du groupe.

* CORIMA – Hunab ku (SZ 63)

4e album de Corima, groupe américain tombé dans le chaudron Magma dès ses débuts en 2007. Si son deuxième opus, Quetzalcoatl (SZ 36 – 2012 – aujourd’hui épuisé), montrait un groupe sous forte influence Magma, avec même quelques courtes citations éparses, le troisième (Amaterasu – SZ 50 – 2016 – encore disponible) faisait preuve d’une belle évolution vers un style beaucoup plus personnel. Ce nouvel album, enregistré en 2017 mais resté inédit, se situe dans le droit prolongement de son prédécesseur. Un seul morceau, une très longue suite de 37 minutes ponctuée de passages instrumentaux.

Enfin, deux anciens albums seront réédités en format LP :

* ESKATON – Ardeur (SZ 60 et 61). Double : album + maxi 45 tours.

Eskaton fait partie de cette génération de groupes Zeuhl français arrivés sur la scène un peu trop tardivement dans les années 1970, à l’orée du basculement punk puis new-wave, pour avoir pu bénéficier médiatiquement des années glorieuses du progressif dans tous ses courants. Son deuxième album, Ardeur, a déjà été publié en CD par Soleil Zeuhl en 2003, il y a maintenant 23 ans (!!), c’était alors la dixième production du jeune label (SZ 10).

* UTOPIC SPORADIC ORCHESTRA – Jannick TOP – Nancy Jazz Festival 1975 (SZ 62) – Vinyl – édition limitée 1.000 exemplaires pour célébrer les 50 ans de la parution de De Futura en 1976! En 1975, Jannick Top avait quitté Magma (avant d’y revenir en 1976 pour la période VanderTop et l’album Üdü Wüdü) et venait de composer De Futura, pièce jouée scéniquement pour la première fois au Nancy Jazz Festival le 17 octobre, avec un collectif de 18 musiciens, dont C. Vander, sous le nom de UTOPIC SPORADIC ORCHESTRA.

La version de De Futura publiée ici, pour la première fois en vinyl, est la répétition (filage) du 16 octobre 1975 (durée 23.40). Le disque comprend également les 2 morceaux studio publiés par Jannick Top en 45 tours durant cette même année 1975 sur le label Utopia alors créé par Giorgio Gomelsky en lien avec RCA : Utopia Viva et Epithecanthropus Erectus II. À noter que les versions ici publiées sont celles dudit 45 tours, jamais été rééditées depuis lors, les versions publiées en 2001 sur le CD Utopic Soleil d’Ork étant des versions longues, alors inédites.

Ces albums sortiront le 16 février prochain et seront bientôt en précommande sur la page : https://soleilzeuhl.bandcamp.com/