Conçu comme une cellule de résistance caractérisée par un mode d’agir (actions de force en divers lieux) très proche des premiers complots des partisans européens durant la dernière guerre mondiale et aujourd’hui par des opposants du monde entier, le PUTAN CLUB, formé de Gianna GRECO et François R. CAMBUZAT, a régulièrement collaboré avec d’autres démons tels Lydia Lunch, Eugene S. Robinson, Lotfi Bouchnak, Denis Lavant et autres chamanes et maîtresses-guérisseuses d’Asie & d’Afrique (IFFRIQIYYA ÉLECTRIQUE, NDOX ÉLECTRIQUE).

Fonctionnant sans agence de presse et hors des us et coutumes « événementiels », le duo italo-français évolue résolument hors de l’industrie musicale mais donne malgré tout quelque 150 concerts par an depuis plusieurs années, où et quand il le souhaite, en Europe, en Asie, en Asie Centrale, aux Amériques, aux Afriques, en Australie, en Nouvelle Zélande… affichant une esthétique « transgenre » faite d’avant-rock, de musiques du monde, de techno, de flamenco, de métal, se nourrissant d’Olivier Messiaen ou de Keiji Haino comme de Jennifer Lopez sans revendiquer d’appartenance à une église quelconque…

Peu soucieux de laisser des traces discographiques, le PUTAN CLUB ne comptait jusqu’à présent qu’un seul album à son actif, Filles de mai, paru en 2017 sur Toten Schwan. Il s’apprête néanmoins à en laisser une seconde, dont la publication est parie pour le 3 mars prochain (toujours sur Toten Schwan), Filles d’octobre. Cette nouvelle trace prendra la forme d’un double album enregistré lors de son rituel à l’Amplifest (festival avant-rock/metal, Portugal). Il s’agira comme on s’en doute d’une édition limitée à 3000 copies, en double vinyle & CD. Il n’y aura jamais de réimpression.

Plus que jamais, « la résistance est organisée par les moyens archaïques et immédiats de notre siècle : voix et rumeurs électriques, chars d’assaut et paroles comptées, comme dire de la peinture rupestre au conceptualisme le plus hardi, de l’avant-rock à la musique classique contemporaine, de sauvagerie tribale en techno des plus brutales, du baiser sur la bouche au coup de pied au cul. » (sic)

Avis à toutes celles et ceux qui sont inscrits à la Putan Club Debauchery : le 1er février 2025, il leur sera loisible de télécharger l’album gratuitement !

La sortie des Filles d’octobre le 3 mars suivant sera suivie de trois « release parties » : le 18 mars au Colchester Arts Centre, à Colchester [Grande-Bretagne] ; le 28/03 au Un Peu, à Bruxelles [Belgique] et le 29 mars à La Gare XP, Paris [France]. Elles seront suivies d’une tournée promotionnelle dont le détail est à suivre ICI.

