15 vues

DUPLESSY & THE VIOLINS OF THE WORLD – The Road with You

(Absilone)

On les avait quittés il y a quatre ans comme les quatre cavaliers de l’apocalypse – ou les « quatre fantastiques », au choix ! –, les voici qui reviennent comme les sept mercenaires. Les voyages ne forment pas seulement la jeunesse, ils forment aussi des confréries ! En l’occurrence, c’est à une vraie communauté de cordes que nous avons affaire sur ce quatrième album des VIOLINS OF THE WORD, guidés par le compositeur et guitariste globe-trotter Mathias DUPLESSY. Et tant pis si les « violons » du nom du groupe sont surtout des vièles à archet : on y entend en effet un sarangi indien, un erhu chinois, un nyckelharpa suédois, un morin-khuur mongol. Mais qu’importe la dénomination de l’instrument tant que ses cordes sont frottées, frappées, pincées, caressées à l’archet… Et du reste, on y trouve aussi un violon oriental et une contrebasse, sans oublier bien évidemment les guitares classique, folk et flamenca de Matthias ! C’est donc à cordes déployées et augmentées que DUPLESSY & THE VIOLINS OF THE WORLD présentent leur nouveau « road-trip » sonore, précisément nommé The Road with You. Alors en voiture, Simone !

Après quinze ans d’existence, le groupe n’a plus à prouver quoi que ce soit, mais continue à peaufiner sa vision musicale cosmopolite et fraternelle, fonctionnant comme une formation à géométrie variable, voire comme une auberge conviviale. Ses membres vont et viennent en fonction des projets, des disponibilités… C’est ainsi que, autour du noyau central représenté par Mathias DUPLESSY, on retrouve GUO Gan, indéfectible pilier depuis le début de l’aventure avec son erhu ; Aliocha REGNARD, présent depuis le deuxième album, Crazy Horse, avec son nyckelharpa ; tandis que Sabir KHAN, qui avait quitté la caravane après le premier disque, Marco Polo, revient faire agréablement couiner son sarangi. De même, le violoniste tunisien Zied ZOUARI, crédité comme invité sur Crazy Horse, est ici membre à part entière, tandis que la touche mongole est cette fois représentée par Mandaakhaii DAANSUREN qui, aux cordes de son morin-khuur, ajoute occasionnellement ses cordes vocales en mode diphonique, et qu’un « petit nouveau » a rejoint l’assemblée, à savoir le contrebassiste cubain Damian NUEVA.

Le spectre musical exploré est quant à lui toujours aussi ample, entre musique folk européenne, country américaine, traditions indienne et extrême-orientale, inspirations flamenco et classique, savamment distillées dans des formats mélodiques pop sujets à des développements inventifs et inattendus qui en font perdre le sens de l’orientation à l’auditeur, lequel se laissera facilement emporté par la dimension « Cinémascope » de l’ensemble !

Car écouter une pièce des VIOLINS OF THE WORLD équivaut à se retrouver dans un film, ou mieux à se faire un film dans sa tête, à vivre des scènes émouvantes et captivantes dans des arrière-plans exotiques, mais qui ne font pas toc. Chaque musicien est suffisamment imprégné d’une tradition musicale pour ne pas se contenter de faire juste papier peint et met en valeur les atouts de son instrument, reflétant son identité, son histoire autant que sa profondeur émotionnelle. Croisées les unes aux autres dans des combinaisons diverses, les cordes de nos « Violoneux du monde » mélangent et réinventent leurs univers artistiques respectifs, effacent les tracés de frontières, les détournent pour mieux brouiller les pistes et permettent ainsi une écoute multi-directionnelle.

The Road with You nous fait ainsi bourlinguer de long en large sur le globe terrestre, dépeignant les paysages glacés de l’Alaska ou la ferveur de la plage de Mumbai, dans l’État indien du Maharashtra (Mumbai Beach) en passant par un bout de terre africaine imaginaire (Ama Jara), tout en nous invitant à contempler la Lune à travers une nuit nuageuse (Cloudy Night), ou encore à savourer l’éclat d’un diamant dans les steppes mongoles (Almaz).

Ainsi cette « route avec vous » incite-t-elle à célébrer des moments de rencontre (Let’s Meet) en se laissant entraîner au rythme d’une valse (Tao’s Waltz), ou bien à se poser dans un coin pour laisser venir un flot de réminiscences (Je m’en souviens). De plus, l’album fait mentir l’adage selon lequel les voyages éloignent de la famille puisque, au détour d’une étape, Mathias DUPLESSY retrouve son propre fils, Rehann DUPLESSY, qui à celles des vièles et des guitares du groupe, ajoute ses cordes de piano à la savoureuse coloration jazzy sur le morceau judicieusement titré With my Son. Enfin, Mandaakhai DAANSUREN et Matthias DUPLESSY font aussi résonner leurs cordes vocales sur certains morceaux.

Contrairement aux trois disques précédents, on ne trouvera pas sur cette « route » de reprises d’Erik SATIE, de Maurice RAVEL, d’Ennio MORRICONE ou de Mark KNOPFLER, puisque l’album est entièrement constitué de compositions originales, mais celles-ci ont assurément intégré quelque chose du vocabulaire sonore de ces compositeurs. Matthias DUPLESSY signe la plupart de ces compositions, dont une co-écrite avec Sabir KHAN, lequel a également légué une composition, de même que Mandaakhai DAANSUREN. Mais Les thèmes mélodiques et les ambiances propres à ces onze nouvelles pièces ont de toute façon le pouvoir d’évoquer telle scène de film, tel pièce de disque, voire tel paragraphe de livre, tant cette Road with You a des allures de carnet de voyage foisonnant d’influences…

Et quand on sait que le disque a été enregistré au mythique Château d’Hérouville, où ont séjourné moult vétérans du rock et de la pop, de David BOWIE à Elton JOHN, de GONG à PINK FLOYD, de JETHRO TULL à URIAH HEEP, de John McLAUGHLIN à MAGMA, des BEE GEES à T. REX, etc., on se dit que Mathias DUPLESSY et ses VIOLINS OF THE WORLD mériteraient d’accéder à un égal niveau de reconnaissance que tous ceux préalablement cités, tant leur monde sonore est résolument original, attachant, hospitalier, et invite à élargir l’horizon de nos conduits auditifs. Écartez-vous donc des autoroutes musicales, et prenez donc la route buissonnière tracée par Matthias DUPLESSY et ses singuliers « frères de cordes« , vous y verrez le monde avec de bien plus belles couleurs…

Stéphane Fougère

Site : https://mathiasduplessy.fr/

Page : https://mathiasduplessy.bandcamp.com/album/the-road-with-you