15 vues

NEN – Structure_One // Monolith1

(Tonus Music records)

NEN est une chorégraphie instrumentale groovy évoluant entre sobriété, transe et minimalisme. Le groupe bernois, à quelques encablures de Zurich (précision qui n’est peut-être pas un hasard, nous reviendrons plus loin sur les affinités entre NEN et le groupe NIK BÄRTSCH RONIN) est composé de Ania LOSINGER au Xala III (instrument électroacoustique de son invention), Mats ESER au piano Rhodes, au Marimba et au Vibraphone, Chrigel BOSSHARD à la batterie et Björn MEYER à la basse.

Il nous faut tout d’abord préciser ce qu’est le Xala : Ania LOSINGER est initialement une danseuse de flamenco originaire de Berne. Insatisfaite d’avoir à pratiquer la danse sur des sols irréguliers, elle a imaginé son propre plancher mais lui a donné une finalité musicale propre. L’instrument pèse 400 kgs et mesure 4,5 m². Il est composé de 24 lattes de bois et de métal et est, finalement, un instrument de percussions dont elle joue d’une part avec des chaussures utilisées pour le zapateo (pour les sons mats et brefs) et deux grandes tiges en bois (en cèdre rouge peut-être) similaires à des « jo », utilisés dans les arts martiaux au Japon.

La pratique de l’instrument conduit Ania LOSINGER à combiner pratique instrumentale et chorégraphie : de fait, sa pratique comporte une dimension de grâce et d’élégance alliée à une grande maîtrise qui implique, comme pour un batteur, une indépendance des quatre membres. Maîtrise d’autant plus exigeante que les parties instrumentales composées par Ania LOSINGER, et qui sont souvent au cœur des compositions du groupe, ne sont pas des plus simples.

Les thèmes cycliques à base de mesures impaires sont omniprésents dans la musique de NEN, et la haute précision des structures ainsi générées, mâtinées de climats que n’aurait pas renié Steve REICH, ne sont pas sans évoquer celles d’un Nik BÄRTSCH, que rapproche également une certaine parenté instrumentale (basse groovy et sonorité mate de la batterie notamment). Néanmoins, la dimension hypnotique qui caractérise la musique de NEN est assez marquée, notamment par l’emploi de timbres cristallins produits au Xala et au piano Rhodes ou au vibraphone.

Comme chez Nik BÄRTSCH le travail sur les timbres instrumentaux est primordial, et le jeu subtil des contrastes ou des alliances sonores assure la congruence sonore de la musique de NEN, en même temps que son étrangeté et lui confère parfois une dimension féerique. Chacun des deux compositeurs vogue aujourd’hui sur ses propres océans même si leurs chemins se sont croisés il y a plusieurs années, mais tous deux partagent une affinité certaine avec ce caractère d’ascèse musicale qui les caractérise et qui est peut-être endémique de l’écosystème musical helvétique.

À titre d’exemple d’utilisation du Xala I (première version de l’instrument qui en est à la troisième génération aujourd’hui, créé par Ania LOSINGER en collaboration avec le facteur d’instruments Hamper von NIEDERHÄUSERN) voici, enregistré en 2007, un extrait d’une composition de Don LI, Nouveau Ballet pour Xala 1, interprété par Ania LOSINGER.

Structure_One

NEN a passé une semaine entière en résidence dans le cadre de l’événement « One Week, One Band » organisé à Orbital Garden à Berne, en Suisse en 2017. Chaque journée était passée en répétitions et se concluait par un concert d’une heure chaque soir. Même si l’on peut regretter qu’ils ne fussent pas filmés, tant est superbe la magnifique chorégraphie, sobre et efficiente de Ania LOSINGER, chaque concert a été enregistré et constituera un témoignage de première importance pour appréhender l’univers musical et chorégraphique si particulier du groupe. Structure_One est donc le premier de cette série de concerts (Structure_Two et Structure_Three sont déjà disponibles), les suivants seront publiés en sorties exclusives sur Bandcamp. En procédant de la sorte, NEN nous propose de partager le processus créatif collectif de NEN dans un lieu et un temps donné.

Pour saisir le contexte dans lequel s’inscrivent les œuvres de NEN, il nous faut comprendre que le temps de développement requiert une échelle différente de celle qui prévaut pour les pièces de facture plus classique. NEN crée des structures qui sont de longues arches musicales dépassant les concepts de morceaux ou de chansons. La musique de NEN a besoin de temps pour assembler un à un les micro-motifs qui, réunis, constituent l’œuvre entière, et l’auditoire peut ainsi assister au processus d’assemblage de l’architecture globale, devenant ainsi participant de son élaboration, tant au niveau auditif que visuel – si tant est que la chance nous soit donnée d’assister à un concert. Ce temps nécessaire ne s’accorde guère aux formats standards de publication de la musique, d’où cette plage Structure_One d’une durée de 29 minutes. Les enregistrements ont tous été réalisés par NEN et remastérisés par Darren HAYNES lors de cette résidence.

La pièce peut être entendue et téléchargée ici : https://nentmr.bandcamp.com/album/nen-structure-one

Pour avoir un aperçu de la musique de NEN, rien de tel donc qu’un concert, car cette musique est avant tout un partage d’expérience scénique entre le groupe et son public, où chaque pièce participe de la cohérence de l’ensemble de la prestation. Évidemment, on ne peut qu’être émerveillé par le caractère chorégraphique qu’implique l’utilisation du Xala tel que l’utilise Ania LOSINGER.

Ci-dessous la captation d’une prestation du groupe à Zurich en 2016.

Les observateurs ne manqueront pas de noter que l’ostinato obsessionnel qui va crescendo sur la dernière pièce est très apparenté au thème d’ouverture de la pièce Structure_One.

Si nous sommes à présent imprégnés – et peut-être même envoûtés – par les circonvolutions rythmiques de NEN, nous pouvons aborder Monolith1, autre pièce de choix, qui est la pièce unique du CD éponyme, d’une durée de 59 minutes. Cette durée considérable tient au fondement poly-rythmique de l’œuvre ! Nous ne saurions trop inciter le lecteur a écouter Structure_Two et Structure_Three, mais Monolith1 constituant une sorte d’aboutissement – certainement temporaire – de cette progression, il nous a paru indispensable de faire un saut dans le temps et de nous projeter en 2023, année de publication de Monolith1.

Monolith1

Afin d’éclairer le sens et les motivations qui ont prévalu à la création de cette œuvre, nous vous proposons notre traduction des notes de la jaquette.

« Dans un monde de plus en plus complexe et multiculturel où tout semble possible, NEN devient plus que le simple nom d’un groupe. C’est la manifestation presque tangible de ce que l’interaction en tant que groupe peut signifier, une exploration qui combine et distille les expériences musicales individuelles et les qualités des membres du groupe en une essence nouvelle et inimitable.

À partir du premier temps faible, le monolithe juxtapose trois structures métriques de 13, 14 et 29, créant un cycle d’une durée de 58:39 minutes, sur le dernier temps duquel elles convergent toutes. Basée sur le même tempo et ancrée dans une construction métrique précise, la musique révèle une capacité intrinsèque à circuler librement à l’intérieur de son cadre strict.

La vision des quatre musiciens, avec leur mélange unique d’instruments, était de combiner des sections initialement improvisées collectivement en une composition claire et bien équilibrée. Des phrases distinctes sont tissées ensemble et peuvent se promener d’un instrument à l’autre, les laissant apparaître encore et encore dans de nouveaux timbres et contextes.

Vu sous différents angles, le monolithe change d’aspect, tout en restant une unité indivisible. NEN a sculpté et façonné les enregistrements originaux au cours du processus de mixage, mettant au jour un son de groupe singulier et inimitable. L’attention de l’auditeur est subtilement dirigée vers des détails toujours plus profonds, permettant ainsi à la forme cristalline finale du monolithe d’apparaître au grand jour. »

Bonne écoute et bon voyage dans l’univers de NEN !

Philippe Perrichon

Site : https://www.nen-music.com/

Page : https://anialosinger.bandcamp.com/album/nen-monolith-i