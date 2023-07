LUVOS migrations d’Editta BRAUN et Thierry ZABOITZEFF : Métaphore d’une humanité résiliente de sa propre civilisation dévastatrice ?

0 vue

LUVOS migrations : Editta BRAUN et Thierry ZABOITZEFF

Métaphore d’une humanité résiliente de sa propre civilisation dévastatrice ?

Créé le 22 novembre 2022 à Salzbourg, le spectacle LUVOS migrations met en scène la rencontre de deux veines d’inspirations fortes, atypiques, et dont l’originalité et parfois l’étrangeté se saisissent de l’attention du spectateur : LUVOS migrations, à l’instar des œuvres précédentes de ce tandem lumineux signe l’osmose parfaite entre le style résolument novateur, à la fois sculptural et mouvant de la chorégraphe autrichienne Editta BRAUN et la palette musicale si personnelle du compositeur français Thierry ZABOITZEFF.

Le travail commun d’Editta BRAUN et de Thierry ZABOITZEFF est l’histoire d’une collaboration de plusieurs décennies : en 1997, ils co-produisent un de leurs premiers spectacles communs intitulé Heartbeat qui sera mis en scène par Stéphane Vérité (Szenefestival Salzburg, 1997). Le nombre de ces collaborations n’aura de cesse dès lors, avec quelques points d’orgue tels que Eurydike en 2004 ou König Artus en 2010, ou encore Hydráos en 2020 avec l’incroyable danseuse Anna Maria MÜLLER – spectacle qui, outre la toujours fascinante musique de Thierry ZABOITZEFF « convoquera » aussi BEETHOVEN, SCHUMANN, DEBUSSY.

Le propos de Hydráos renvoie fort pertinemment aux questions soulevées par un confinement généralisé qui suggère des pistes d’évolution, voulues ou subies, surtout au plan psychique, voire fantasmagorique, lorsque les contraintes liées à un enfermement à vocation sanitaire entraînent des bouleversements sociétaux et individuels profonds -interférences de l’imaginaire, de l’angoisse ou de la dimension onirique dans notre quotidien.

Si Thierry ZABOITZEFF est bien connu de nos lecteurs comme co-fondateur d’ART ZOYD, sa carrière de compositeur hors de ce contexte bien connu date de plus de vingt-cinq ans (cf. sa récente anthologie en 3 CD) ! Né en 1953, Thierry ZABOITZEFF, multi-instrumentiste novateur trace sa trajectoire en solitaire ou en collaboration à travers le monde entier depuis 1995. Il a, depuis lors, enregistré vingt huit albums. Son site, www.zaboitzeff.org est une mine d’or pour qui souhaite découvrir ou redécouvrir la richesse de son parcours exceptionnel.

Née en1958 en Autriche, Editta BRAUN est considérée à juste titre comme une pionnière de la chorégraphie contemporaine. Forte d’un diplôme universitaire en sciences du sport, en langue et littérature allemandes (Université de Salzbourg), Editta BRAUN a étudié la danse à Paris et à New York. Elle enseigne à l’Université de Salzbourg et à l’Université privée Anton Bruckner de Linz. Elle a créé plus de 30 productions (théâtre physique, danse) et autant de tournées à travers le monde avec sa compagnie. Sa carrière est émaillée de collaborations interculturelles, sur fond d’engagement politique : elle pose un regard résolument féministe sur la société et le théâtre.

Elle a reçu le Prix international des arts et de la culture de la ville de Salzbourg en 2014, ainsi que le Grand Prix des arts de la région de Salzbourg en 2017.

Le propos de LUVOS migrations, film-chorégraphie de 19 minutes

Avec LUVOS migrations, Editta BRAUN évoque, à travers une chorégraphie fantastique, aux corps sans visage, aux attitudes vivantes certes, mais non-conformes à une gestuelle familière, l’évolution dans le temps, l’espace et les paysages définis par la civilisation, d’une population étrange, mi-humanoïde, mi-animale frayant son chemin indéfini sur les ruines d’un monde écroulé, figé ou dépeuplé. Projection onirique d’un monde épuisé à outrance par les humains ? Lendemains mystérieux post-cataclysmique pour une espèce émergente et fragile ? Hypothétique survivance biologique succédant à un naufrage de civilisation ? Cette étrange esthétique chorégraphique est imbriquée des couleurs cristallines et profondes de la musique ciselée d’un Thierry ZABOITZEFF dont l’originalité sied à merveille avec la dimension très novatrice du spectacle chorégraphique de Editta BRAUN. Le « Cairo Breaking Walls Festival » ne s’y est pas trompé en lui attribuant le prix spécial du jury en janvier 2023.

LUVOS migrations a aussi été primé Meilleur film de danse en janvier 2023 et a obtenu la troisième place en mai 2023 au festival Florence-Dance-On-Screen. Il a de même été présenté successivement à Salzbourg, au Caire, à Trostberg en Allemagne, à Pittsburgh aux États-Unis (au Constructed Sights Dance Film Festival) et a aussi été projeté à Cologne au Moovy Dance Film Festival ainsi qu’à Londres, etc.

La direction du film et la chorégraphie ont été assurées par Editta BRAUN et Menie WEISSBACHER qui était également derrière la caméra et était en charge de la post-production. L’enregistrement, la composition, l’interprétation et le mixage de la musique sont signés Thierry ZABOITZEFF ; et il faut souligner la magnifique performance des quatre danseuses Martyna LORENC, Anna Maria MÜLLER, Sonia BORKOWICZ et Berta RAMÍREZ.

La production de ce film remarquable, à l’esthétique novatrice, a été financée grâce au support du Ministère Fédéral Autrichien des Arts et de la Culture ainsi que par la ville de Salzbourg et l’État Fédéral de Salzbourg.

Editta BRAUN : « LUVOS a été créé dans notre port d’attache de Salzbourg et a commencé son voyage avec succès à travers 40 villes dans 20 pays. Partout, nous rencontrons l’étonnement et les standing ovations, quelle que soit l’origine culturelle des publics. Que ce soit au Sénégal ou en Bulgarie, en Estonie, en Écosse, en Grèce, à Chypre, en Israël ou en Irlande – une production LUVOS attire beaucoup d’attention et remporte des prix, comme il vient de le faire à l’un des plus grands festivals de théâtre égyptien, le Festival international de théâtre expérimental du Caire.

Mais qu’est-ce que LUVOS ?

Nous – c’est-à-dire mes danseurs spécialisés et moi-même – créons des êtres qui oscillent entre animaux et plantes avec des corps féminins extrêmement mobiles et enlacés, pour la plupart nus. Les corps complètement dépersonnalisés des danseurs (le visage et la poitrine ne sont jamais visibles) nous font oublier qu’il s’agit ici d’êtres humains. L’illusion est ainsi créée d’évoluer dans un monde unique, un univers nommé LUVOS. [La couleur spécifique de cet univers est] largement déterminée et suscitée par les compositions de Thierry ZABOITZEFF et la conception précise de l’éclairage de Thomas HINTERBERGER (*).

Il y a 37 (!) ans, en 1985, cette esthétique particulière a été lancée par Kollektiv Vorgänge (autour de Beda PERCHT et moi-même) avec une courte pièce, filmée par l’ORF et récompensée au plus important concours chorégraphique européen de l’époque à Paris.

À partir de 2001, j’ai développé des longs métrages très différents avec des générations de danseurs que nous avons emmenés dans le monde de la danse et du théâtre. Les prérequis physiques et techniques que les danseurs LUVOS doivent apporter avec eux sont si spécifiques qu’au fil des années un ensemble hautement spécialisé a émergé. Entre-temps, LUVOSmove® est devenu une technique de danse certifiée, que j’enseigne à l’université et qui fait l’objet de recherches scientifiques.

En ce début d’année 2021, alors que les performances scéniques internationales sont encore hors de question en raison de la pandémie, le désir de développer davantage le thème surgit : quelles nouvelles choses peut-on raconter de l’univers LUVOS par des moyens cinématographiques ? Avec la photographe et cinéaste Menie WEISSBACHER et l’équipe spécialisée de LUVOS, nous avons plongé dans l’aventure ! »

L’angle musical de LUVOS migrations : entretien avec Thierry ZABOITZEFF

Dans quelles circonstances s’est augurée votre collaboration avec la Editta Braun Company ?

TZ : Cela remonte à 1997, année de notre rencontre, je venais de quitter ART ZOYD et nous montions ensemble un duo: Heartbeat, un projet danse et musique live qui confirmera notre désir de poursuivre notre relation particulière et artistique.

L’année suivante, Editta m’invite à écrire et enregistrer la bande son originale du spectacle India pour la compagnie (1998) …

Y a-t-il précession de la musique, de la chorégraphie ou du propos dans la détermination d’un projet comme LUVOS migrations ?

TZ : Dans le cas de LUVOS migrations, la chorégraphie et les images ont été créées avant la musique. Dans certains cas lors du tournage, Editta a utilisé des musiques ou ambiances (pas forcément les miennes), histoire d’installer un certain climat. Mais tout a été composé au final sur les images définitives, y compris les bruitages et ambiances hors musique que j’ai recréés et synchronisés. À la toute fin, il y a eu évidemment des retouches dans les images et la musique (longueurs, dynamique etc.).

Ce mode de travail, de coopération est-il habituel dans le cadre de votre collaboration ?

TZ : Habituel, non ! Mais nous utilisons parfois cette méthode, les processus de création sont très variés et toujours très excitants. À titre d’exemple, souvent, sur chaque projet, nous décidons, ou Editta me demande un type particulier d’instrumentarium… Sur Nebensonnen, tout devait être autour du piano… Sur le premier projet Luvos, tout serait électronique, les demandes dramaturgiques venant compléter mes palettes électro-acoustique et instrumentales.

Je suppose que tu es, comme très souvent, seul maître à bord du projet musical ? Composition, interprétation, mixage…

TZ : Non, je propose des options sonores suite à nos échanges préliminaires, nous en débattons un peu puis je refonds toute la matière sonore et compositionnelle afin d’être au plus proche de la demande d’Editta et de sa compagnie en y conservant ma pâte et lorsque tout semble défini, je rejoue, réenregistre et remixe avec mon savoir-faire en studio.

Il y a de toute évidence un propos philosophique ou, au moins, politique et sociétal dans la trame sur laquelle les chorégraphies de la Editta Braun Company sont développées. Y a-t-il délibérément une continuité de propos entre les films successifs produits par la compagnie ?

TZ : Avec ses travaux chorégraphiques, Editta suit essentiellement deux impulsions : d’une part, l’exploration imaginative du corps humain en mouvement, déshabillé, dans son abstraction détournée (série Luvos, jeu avec l’illusion du corps) et, d’autre part, les possibilités de faire face aux dysfonctionnements sociaux et politiques par un discours artistique vital, qui professe l’émotion et une profonde humanité. L’internationalité comme perception et inspiration mutuelle ainsi que l’attention particulière portée à la situation des femmes caractérisent son travail depuis ses débuts jusqu’à aujourd’hui.

Les soutiens institutionnels en Autriche semblent indiquer une notoriété et une reconnaissance certaine des ouvres de la Compagnie Editta Braun (ECB). Penses-tu que la France est à la traîne de ce type d’intérêt pour les activités artistiques ?

TZ : De toute évidence, les soutiens autrichiens existent depuis la création de la Editta Braun Company et se sont développés au fil du temps. On ne peut pas dire que la France soit à la traîne, je n’en sais rien. Lors de notre parcours artistique, nous faisons des rencontres et développons des collaborations, ce sont de lents processus, souvent avec des institutions de pays fort différents et concernant la France, rien de sérieux n’a été initié ou entrepris jusqu’à ce jour mais cela n’est pas un problème.

As-tu d’ores et déjà d’autres projets en gestation avec Editta BRAUN ?

TZ : Un second projet de film est en cours, les premiers tournages se feront en août prochain mais je ne peux vous en dire plus pour le moment.

À quand une compilation de ton travail musical récapitulant ces décennies de coopération ?

TZ : J’y songe, mais il me faudra un peu de temps avant de réaliser ce type de compilation car nous n’aurons pas l’image et cela signifie qu’il faudra reconsidérer les découpages, les longueurs, les mixages tout en conservant l’identité originelle de chaque projet.

Article réalisé et propos recueillis par Philippe Perrichon

Ci-dessous un extrait de PLANET LUVOS, musique composée, interprétée, enregistrée et mixée par Thierry ZABOITZEFF :

La BO de LUVOS Migrations est accessible ici :

https://thierryzaboitzeff.bandcamp.com/album/luvos-migrations-ep