Quand Peter HAMMILL exhibait ses chansons « à poil »

L’heure est semble-t-il à la nostalgie du passé chez Peter HAMMILL, du moins concernant son actualité discographique. Quelques semaines seulement après la sortie, sur Esoteric Recordings, de versions réenregistrées de ses albums In a Foreign Town et Out of Water (sans parler des rééditions des albums Still Life de VDGG et Vital de VDG sur le même label), c’est un double CD live à caractère archivistique qui se profile.

Titré Been Alone so Long – The Naked Songs Tour, cet album documente un concert de la tournée en solo que Peter HAMMILL effectua en 1985. Après avoir tourné plusieurs années avec le K-GROUP, l’auteur-compositeur-interprète anglais retrouvait là une forme qui lui est chère, celle de la performance en solo voix-piano et voix-guitare, présentant ses chansons dans des versions dépouillées à l’extrême, d’où le titre donné à cette tournée : The Naked Songs.

De l’aveu même de l’artiste : « J’essayais en effet de réduire les choses à leur essence, de montrer et de répondre à la matière dans sa forme la plus simple. Les performances étaient, d’une certaine manière, plus centrées sur elles-mêmes que débordantes d’emphase. »

Des concerts donnés par Peter HAMMILL dans 24 villes européennes cette année-là, c’est celui du 8 mars 1985 au Shauburg de Brême, en Allemagne, qui fait l’objet de ce disque, le concert ayant été à l’époque enregistré de manière professionnelle, en vue d’une diffusion radiophonique. La captation a été à cet effet restaurée et remastérisée.

La set-list est la suivante :

CD 1 :

1. Just Good Friends

2. My Room (waiting For Wonderland)

3. Time Heals

4. Labour Of Love

5. Stranger Still

6. Time For A Change

7. Out Of My Book

8. Modern

CD 2 :

1. The Comet, The Course, The Tail

2. Patient

3. The Future Now

4. Mr. X

5. The Lie

6. Still Life

7. Been Alone So Long

Publié par MIG Music, Been Alone So Long – The Naked Tour Songs – Bremen 1985 sortira le 26 avril 2024.