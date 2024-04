Une nouvelle offre au Triton

24 vues

Reconnu et apprécié pour sa volonté d’encourager la création, l’enseignement, la diffusion, et la production artistique, le Triton, salle de spectacle installée dans la commune francilienne Les Lilas (93), n’a depuis sa création en 2000 cessé d’accroître et sa réputation et ses moyens pour devenir un lieu de diffusion, de partage et de convivialité. Les amateurs de musiques modernes vivantes et exigeantes y ont trouvé une source intarissable de manne artistique sur mesure. À la salle de concert initiale, qui sert aussi de studio d’enregistrement, sont venus au fil des ans s’ajouter un restaurant, une seconde salle de concert, sans oublier la création du label Triton, déjà riche de plusieurs productions discographiques qui ont fait date dans le domaine du jazz contemporain et des musiques nouvelles, et une offre de VOD (vidéo à la demande) non moins profuse.

Néanmoins, étant situé en bordure de Paris, le Triton n’en subit pas moins les effets secondaires des aléas qui pénalisent – et parfois même paralysent – les Parisiens et autres Franciliens désireux de s’y rendre régulièrement. En effet, les habitués du lieu ont pu ces derniers temps remarquer que l’accès à la salle du Triton est devenu plus compliqué et aléatoire par le biais des transports en commun.

Outre que la Porte des Lilas est pour les automobilistes et autres motocyclistes un véritable chemin de croix, les usagers de la ligne 11 du métro, dont le terminus mène à deux pas de la salle, ont ces derniers temps souffert de la mise en place de travaux certes susceptibles d’améliorer à terme la qualité de service (selon la RATP…), mais qui, pour l’heure, ont entraîné la fermeture complète de la ligne en soirée, rendant difficile, voire impossible l’accès à la ville des Lilas, et donc au Triton les soirs de concerts. (Sans compter que, certains jours, d’autres lignes de métro ont aussi été fermées…)

Beaucoup d’abonnés qui avaient pris leurs billets à l’avance n’ont ainsi pas pu se rendre aux spectacles de leur choix (ou en ont raté une bonne partie), mettant l’administration du Triton dans l’embarras vis-à-vis de ses spectateurs, essuyant leurs reproches, critiques, et, plus grave, devant agréer à leurs demandes de remboursement. Le phénomène risque du reste de s’aggraver durant le mois d’avril, et certainement au-delà, plusieurs fermetures étant annoncées par la RATP sur la ligne 11 les soirs de concerts.

C’est pourquoi, dans la perspective de contenter au mieux ses abonnés et autres fidèles, le Triton a décidé de lancer sa propre application mobile Uber ! Baptisée UberTriton, elle fournira un service VTC (voiture de transport avec chauffeur) qui permettra de pallier aux difficultés de transport des « Tritoniens » parisiens et franciliens.

Selon la direction de la salle, « nous avons organisé ce service avec des gens qui ne sont pas à proprement parler des chauffeurs de formation, mais qui savent ce que c’est que de bourlinguer dans Paris, et a fortiori de se rendre en banlieue proche ! » Ces chauffeurs ne font pas partie du personnel du Triton, déjà bien trop occupé par la billetterie, l’administration et le service de restauration, mais sont des gens qui connaissent bien la salle et savent où elle se trouve, puisqu’ils y ont joué plusieurs fois ! Effectivement, UberTriton fonctionnera avec des artistes, des musiciens avec lesquels le Triton a souvent rempli son planning de programmation. « Au prix qu’on les paye, ils peuvent bien nous rendre ce petit service ! »

Nul doute que les fidèles « usagers » du Triton apprécieront de pouvoir, le temps d’un voyage, approcher et partager avec leurs idoles musicales une autre forme d’échange. Qui n’a pas rêvé de voyager aux côtés d’Andy Emler, Joëlle Léandre, Médéric Collignon, Thomas de Pourquery, Himiko Paganotti, Elise Caron, ou encore Christian Vander ?

Bien sûr, UberTriton ne pourra pas toujours contrer le risque d’embouteillages qui pourra occasionnellement empêcher les prestataires d’arriver à temps à l’heure du concert. Qu’à cela ne tienne, un écran est prévu dans les voitures pour pouvoir suivre en direct le début des concerts dans la salle, lesquels, comme chacun sait, sont dûment filmés par le personnel de la salle en vue de la VOD. Gageons qu’UberTriton constituera une formidable révolution pour toutes et tous, en totale adhésion avec la marche du siècle…