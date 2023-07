7 vues

Thibault CAUVIN – Plays Leo BROUWER (33 Estudios Sencillos)

(Sony Classical)

Nous vous l’avions promis lors de deux précédents articles, l’un consacré à Leo BROUWER (https://rythmes-croises.org/eloge-de-la-musique-pour-guitare-de-leo-brouwer-en-hommage-a-philippe-cauvin/), l’autre à ce superbe enregistrement consacré à Bach par Thibault CAUVIN : Thibault CAUVIN, en digne héritier d’un père guitariste émérite, Philippe Cauvin, a signé l’an dernier un enregistrement exceptionnel consacré aux Estudios Sencillos (les études « simples ») de Leo BROUWER. La genèse de ce CD n’est pas banale : Thibault, que ces études ont toujours passionné, lance un challenge planétaire à plusieurs dizaines de guitaristes de différents pays, de tous âges et de tous milieux qui consiste à offrir au public ces trente études. Émerveillement des rencontres, bonheur des échanges, surprises aussi, de certaines interprétations audacieuses et inattendues… Leo BROUWER lui-même, touché par cette initiative, compose trois études supplémentaires qu’il dédie à Thibault et c’est, fort de ces trente-trois études que Thibault a donc publié ces Estudios Sencillos qui n’ont de simples que le qualificatif, tant il est est vrai que chacune d’elle propose l’abord original d’une difficulté instrumentale.

Reprise du flambeau là où VILLALOBOS l’avait déposé, l’initiative des Études Simples de Leo BROUWER a ce mérite, rare en ce qui concerne l’exercice d’un compositeur pour un instrument, d’offrir une démarche de progression technique qui ne s’opère jamais au détriment de la musicalité. Nul n’est besoin d’être guitariste pour en apprécier la beauté et l’originalité. En 1961 – il a 22 ans – Leo BROUWER conclut la publication des premières études simples pour guitare où s’affirme déjà son apport pédagogique considérable pour la technique de la guitare.

À l’instar de son prédécesseur sud-américain VILLALOBOS, Leo BROUWER met un point d’honneur à intégrer tous les courants musicaux de son époque dans ses compositions. Plus polytonal qu’atonal – bien que sa Spirale Eternelle soit d’une écriture très moderne – Leo BROUWER ne renie pas l’intérêt de la tonalité même s’il n’hésite pas à jouer avec malice d’articulations et de modulations assez surprenantes dès la première série de dix études publiées. Sa démarche de compositeur cubain n’est pas sans évoquer celle d’un Béla BARTOK en Hongrie. C’est plusieurs décennies plus tard que BROUWER complétera la deuxième série de dix – les Estudios Sencillos constituent donc déjà une vingtaine de pièces – par dix études supplémentaires dédiées chacune à un compositeur ou un écrivain cher au compositeur.

Ci-dessous un extrait de l’étude n° 11 destinée à combiner le jeu legato et les notes tenues :

S’il existe plusieurs versions des Études Simples de Leo BROUWER enregistrées à l’heure actuelle – Alvaro PIERI ou Costas COSIOLIS en ont publiées de très réussies – l’enregistrement de Thibault CAUVIN a le mérite de cette fraîcheur qu’il a souhaité leur insuffler, à la fois en référence à l’émerveillement qui fut le sien lorsqu’il découvrit ces pièces vers l’âge de douze ans et aussi en hommage à Leo BROUWER lui-même qui a composé trois études supplémentaires dédiées à ce jeune virtuose, tout spécialement pour cet enregistrement.

Le timbre présent et intimiste de la guitare est, évidemment, du à la grande précision et au jeu de nuancé de Thibault, mais il faut aussi rendre hommage à l’excellente prise de son qui préserve la présence de cette interprétation si cohérente. Elle est l’œuvre de Jeff DELORT et Guillaume JAY du studio Chambre V à Paris. Il faut aussi rendre hommage au luthier Jean-Luc JOIE, dont les instruments servent avec soin la sensibilité de Thibault mais également de Philippe, son père, grand guitariste lui-aussi, qui fit découvrir Leo BROUWER en France à un public qui, dans les années 1970, n’avait pas dépassé le stade des Jeux interdits !

Ci-dessous un extrait de la partition La Espira Eterna composée en 1971 :

Naissance de l’aventure racontée par Thibault CAUVIN :

Thibault CAUVIN présente Leo BROUWER et ses Estudios Sencillos pour guitare :

Pour conclure, et mieux qu’une tirade dithyrambique, écoutons ce que dit Leo BROUWER lui-même de cet enregistrement de ses « Études Simples … qui ne sont pas simples finalement ! » :

Philippe Perrichon

