Après la sortie de l’autobiographie parue récemment chez Ouest-France, Stivell par Alan, les fans du compositeur, harpiste, « talabarder » et chanteur Alan STIVELL ont de quoi être aux anges (et vont devoir aussi être au taquet, financièrement).

En effet, le label [PIAS], qui avait déjà publié le 25e album du barde breton, Human-Kelt (2018), annonce la réédition en disque vinyle des quatre premiers albums – essentiels, si vous en doutiez encore ! – de celui que l’on présente désormais comme le précurseur de la world music, l’inventeur du folk-rock celtique et du concept de musique celtique.

Jamais réédités en format LP depuis leur sortie, Reflets (1970), Renaissance de la Harpe Celtique (1971), Chemins de Terre (1973) et E Langonned (1974) vont donc réapparaître prochainement en version remastérisée.

Le label [PIAS] précise : « Un soin particulier a pour ce faire été apporté au remastering, d’après le master original, afin d’améliorer la dynamique, ainsi que le rapport signal/bruit, et enfin de mettre en valeur certaines fréquences, tout en veillant à bien conserver l’esprit originel de l’enregistrement. Un soin tout aussi particulier a été apporté à la gravure des laques pour obtenir le meilleur rendu musical par une gravure plus en profondeur et donc un son avec plus de relief. »

Et pour ceux qui souhaiteraient du neuf, signalons la sortie prochaine, sur Verycords, du double CD + DVD Roazhon – Liberté. Cet album contient l’intégralité du concert du 7 avril 2022, durant lequel Alan STIVELL a interprété une version réarrangée de son emblématique Symphonie celtique (1979), avec la participation de l’Orchestre National de Bretagne, un bagad, des choristes et la chanteuse Juliette Chevalier. D’autres titres phares de son répertoire ont été également rejouées en version symphonique. Initialement annoncée pour octobre, la sortie de cet album a été reportée en janvier 2024.