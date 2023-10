ANTIQUARKS : un épilogue nommé Signosonic

19 vues

Après 25 ans de coopération musicale féconde et intense d’un duo hors du commun, Richard MONSÉGU et Sébastien TRON ont mis un terme à leur complicité artistique qui s’est notamment incarnée dans la création du groupe ANTIQUARKS et sa musique « interterrestre », dont RYTHMES CROISÉS, TRAVERSES et ETHNOTEMPOS se sont souvent fait l’écho. Pour clôturer cette aventure créative aussi singulière que sans équivalents dans le monde des musiques folk et world de traverses, un ultime album est sur le point de voir le jour, intitulé Signosonic.

Richard MONSÉGU en présente ainsi les tenants et les aboutissants : « C’est à partir de 2016 que le duo fondateur d’ANTIQUARKS entame un long processus de renouvellement esthétique. Les enregistrements de l’album Lune Bleue (2017), la parution des vidéos Laoula Kandé et La Traque de Samory (2018) ainsi que la collaboration avec le chanteur sénégalais Souleymane FAYE pour les clips Ndox, Ninki Nanka et Adduna (2020) confirment la volonté de revenir sur le devant de la scène en duo, reprendre la route des tournées, retrouver le public d’ANITIQUARKS et tenter de convaincre – pour la énième fois – le marché français des “musiques actuelles” françaises de la nécessité interterrestre pour le champ artistique. Un bouillonnement créatif qui nous a mené à la création de Signosonic.

La réalisation de Signosonic couvre 3 ans de travail avec une expérimentation rythmique et mélodique accrue de mai à juillet 2020. Une recherche en profondeur, entre prise en main technologique (vielle équipée de capteurs MIDI, micro de contact fixé sur le bottom du charleston), enregistrements des improvisations, écoutes et sélections, écriture du concept artistique de l’album et des thèmes de chaque titre, choix des sonorités vocales et instrumentales.

En octobre et novembre 2020, nous enregistrons pendant 20 jours les titres de Signosonic ; puis l’édition, les premières directions de mixage, les prises de voix définitives et le tournage du clip Loki en 2021 ; et enfin, un deuxième mixage en 2022 et le mastering en août 2023.

Toutes ces opérations ont été menées en étroite collaboration avec l’ingénieur du son Gilles Thomas DUROUX qui a enregistré, mixé et fortement contribué à dévoiler les subtilités sonores qui animent l’ensemble de la musique de Signosonic.

Ce dernier album du duo fondateur fait la démonstration de toute la maîtrise conceptuelle, musicale et artistique de ce que je nomme « musique de fiction », mise en forme dès 2005 avec le premier album d’ANTIQUARKS. »

Un premier single, De Natura Rerum, est d’ores et déjà sorti en amont de Signosonic. On peut l’écouter ici : https://bfan.link/de-natura-rerum

Le 3 novembre 2023 sortira un second single, Loki. Ce même jour, ANTIQUARKS et Coin-Coin Productions organiseront sur la Place du 8 mai, à Lyon, le festival La Brise de la Pastille, de 17h à 21h. (Initialement prévu le 7 juillet dernier, l’événement avait été annulé.) Pour en savoir plus : https://www.antiquarks.org/participatif/la-brise-de-la-pastille/



Ces deux singles permettront de patienter avant la sortie de l’album Signosonic, initialement prévue en octobre et reportée en janvier 2014.

https://www.antiquarks.org/