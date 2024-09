21 vues

La chanteuse militante sami Mari BOINE annonce la sortie d’un nouvel album qui contient treize nouvelles chansons de sa composition. Produit par Svein SCHULZ (un ancien du Mari BOINE BAND), Alva (terme qui signifie « volonté ») emmène l’auditeur dans un voyage musical d’un élan exaltant, d’orientation folk-trad ambient, stimulé par un groupe au complet.

Ce nouveau répertoire offre un aperçu d’une enfance que Mari BOINE a abandonnée lorsqu’elle a choisi de quitter une éducation religieuse stricte pour poursuivre une vie d’activisme et réfléchit à la recherche d’un équilibre entre sa mission, parfois solitaire, de partager la culture et l’histoire du peuple sami à travers la musique avec des gens du monde entier, et son parcours personnel et ses relations.

C’est ainsi que, dans Mu eadni (Mother of Mine), Mari déplore sa propre relation avec sa mère, tandis que Oainnestan (Aperçus) examine en miroir la relation qu’elle entretient avec son fils. Il y a une énergie émancipée qui se reflète également dans la musique, s’élevant vers de nouveaux sommets au-dessus des vastes paysages imaginaires de la toundra du nord de la Norvège.

Publié par le label Norse Music, Alva sera disponible dès le 6 septembre 2024 en version double vinyle, en CD digipack (avec un livret de vingt pages) et en numérique.

https://mariboine.bandcamp.com/album/alva