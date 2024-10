Appel à l’aide pour Julie TIPPETTS

28 vues

La chanteuse, improvisatrice, auteure-compositrice et interprète britannique Julie TIPPETTS – mariée en 1970 au pianiste, impovisateur et compositeur Keith TIPPETT jusqu’à la disparition de ce dernier en 2020 – s’est depuis quelque temps retirée de la scène musicale en raison de problèmes de santé qui l’empêchent de travailler.

De fait, ses revenus en tant qu’artiste se sont réduits à peau de chagrin, la mettant dans une situation très difficile alors qu’elle doit supporter d’importantes dépenses pour quitter son domicile de plusieurs décennies afin de s’installer dans un logement plus gérable.

Afin d’aider Julie à remédier à cette situation, Martin ARCHER, le créateur de Discus Music, met en vente une série de disques parus sur ce label qui ont déjà atteint leur seuil de rentabilité il y a quelque temps. Les fonds générés par cet appel iront donc directement à Julie TIPPETTS.

Les disques sont les suivants :

Julie Tippetts & Martin Archer: Illusion, Vestigium, Serpentine, Tales of FiNiN, Ghosts Of Gold

Keith and Julie Tippetts / Couple In Spirit: Sound On Stone

Keith Tippett: Aeolian, The Monk Watches The Eagle, The Unlonely Raindancer, The Nine Dances Of Patrick O’Gonogon

On peut les commander directement sur la page bandcamp de Discus Music :

https://discusmusic.bandcamp.com/

Pour rappel, Julie TIPPETTS s’est d’abord fait connaître sous le nom Julie DRISCOLL, dont la voix soul d’une puissance rare chez une chanteuse blanche l’a érigée en icône pop au sein des groupes STEAMPACKET puis BRIAN AUGER’s TRINITY. Son mariage avec Keith TIPPETT l’a propulsée vers des sphères musicales plus avant-gardistes (elle a notamment fait partie des groupes CENTIPEDE, OVARY LODGE, menés par Keith, sans parler de leurs performances en duo sous le titre Couple in Spirit) et surtout dans le domaine du free jazz et de l’improvisation (elle a travaillé entre autres avec Maggie NICHOLS, Carla BLEY, Martin ARCHER…) et a également contribué au « tribute-band » dédié à Robert WYATT, SOUP SONGS. Elle a de plus réalisé des albums solo qui sont autant de bijoux : 1969 (en 1971, sous le nom Julie DRISCOLL), Sunset Glow (1975), Shadow Puppeteer (1999).