BAHRAMJI & BASHIR – Master & Disciple

(Blue Flame)

Le parcours musical de BAHRAMJI aurait pu se confondre avec celui de n’importe quel musicien traditionnel. Né à Kermanshah, dans le Kurdistan iranien, l’artiste a évidemment été nourri aux rites soufis et aux traditions musicales vernaculaires et a très tôt pratiqué le santour, cette sorte de cymbalum de forme trapézoïdale pourvu d’une centaine de cordes qui occupe une place de choix dans les musiques persane et indienne. On ne s’étonnera donc pas que BAHRAMJI ait aussi déménagé en Inde et effectué plusieurs séjours dans l’Himalaya. Féru de tradition et de spiritualité, il a aussi exercé ses talents au ney et au settar et a composé des chansons en empruntant ses mots au poète soufi RUMI. Petit à petit, il en est venu à jouer une musique qui, à l’approche traditionnelle, a substitué une démarche plus personnelle.

Les choses ont du reste pris une tournure plus radicale quand BAHRAMJI a quitté l’Inde pour… Ibiza (!), où il a rencontré une autre faune musicale, celle des DJ et des productions ethno-électro-ambient. La discographie de BAHRAMJI compte ainsi des CD relevant de cette dernière tendance, au point que des morceaux de l’artiste figurent dans moult compilations du genre Buddha Bar et autres Namaste… Dire qu’à la vue de sa tête de noble et sage patriarche, on lui aurait volontiers donné le titre de « pandit » sans confession !

Avec Master & Disciple, BAHRAMJI revient toutefois à une formule plus acoustique puisqu’il se commet avec le percussionniste BASHIR, joueur de tombak, et qui n’est autre que son propre fils, à qui il a enseigné la musique. C’est donc un disque enregistré en famille, renfermant des compositions de BAHRAMJI, dans lesquelles les notes en spirale du santour volent par-dessus les frappes lestes et veloutées du tombak, tous deux cultivant des entrelacs mélodiques et rythmiques aux indéniables effets hypnotiques.

Bon nombre de compositions que l’on trouve dans Master & Disciple avaient déjà été enregistrées sur le premier CD de BAHRAM (sans JI!) & BASHIR, Sama, paru en 1997 sur un label portugais, Nazca Music. Trois pièces inédites sont venues s’ajouter au répertoire originel pour cette nouvelle version sur Blue Flame Records.

Master & Disciple est un disque à l’inspiration fraîche et colorée qui a le don de vous transporter vraiment ailleurs tout en aidant votre esprit à évacuer les lourdeurs qui le retiennent au sol. Ce n’est pas à proprement parler un disque de relaxation ou de méditation ; son caractère pétillant et dynamique est plutôt du genre à faire danser intérieurement sur des panoramas sonores mêlant les couleurs moyen-orientales et indiennes.

L’amateur de musique acoustique d’inspiration traditionnelle pourra donc fréquenter cet album, à charge pour lui cependant de faire abstraction de l’esthétique post-babacooliste un rien kitsch de la pochette, et plus encore de l’éclatant rose bonbon qui envahit les volets intérieurs du digipack (sans parler des poses un rien « stoned » de certaines photos). De plus, l’inclusion de la voix du célèbre sectateur Osho Rajneesh au début de longues pièces pourra faire grincer les oreilles de ceux qui sont réfractaires à toute forme de prosélytisme par la musique. Mais le gourou se contente ici de parler de musique et des musiciens, des liens indéfectibles qui les unit, de la force d’attraction de l’une et du don de soi de l’autre, qui cultive son art pour ne faire qu’un avec le son. Ça ne mange pas de pain…

L’auditeur n’a plus qu’à vivre l’expérience par lui-même en plongeant dans les volutes extatiques de BAHRAMJI et BASHIR !

Stéphane Fougère

Site : www.bahramji.com

(Chronique originale publiée dans

ETHNOTEMPOS n°39 – Été 2008,

et légèrement remaniée en 2024)