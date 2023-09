0 vue

Ensemble 4’33 – Happiness, Fame and Fortune

(SoLyd Records)

Depuis 1997, année de la sortie de ses deux premiers disques, l’ensemble russe 4’33 ne chôme pas et nous livre en 2002 son huitième opus ! Manifestement atteint d’une fièvre créatrice totalement azimutée, son fondateur, le compositeur et violoniste Alexei AIGUI, ne cesse de renouveler d’un disque à l’autre son optique musicale et la composition de son ensemble, qu’il transforme au gré de ses idées musicales, histoire de mieux brouiller les pistes et de ne jamais rester les deux pieds dans la même babouche. S’il y a toutefois un point commun entre toutes les œuvres de 4’33, c’est bien ce caractère hybride mêlant musique contemporaine, folklore russe et slave, musique de chambre, rock d’avant-garde, minimalisme, free jazz, etc., et faisant se croiser les échos d’un Erik SATIE, d’un Frank ZAPPA, d’un Steve REICH ou d’un Béla BARTOK.

L’éclectisme de son inspiration aura ainsi permis à Alexei AIGUI de s’investir dans la sonorisation de films muets, la composition de musiques pour la danse contemporaine, et de faire cohabiter au sein de 4’33 instruments classiques, électriques et électroniques, et même de travailler avec des DJs ! On comprend pourquoi ses disques se suivent sans vraiment se ressembler et nous surprennent au détour avant même qu’on ait le temps de les attendre…

Là où le précédent album, Equus, se distinguait par son dépouillement et sa préciosité (trois cordes et un piano), le nouveau-né discographique de 4’33 fait de nouveau intervenir une formation étoffée de tendance avant-rock, un peu comme dans Hearts of 4’33. La section de cuivres est de retour (Andrei GONCHAROV à la trompette et Erkin YUSSUPOV au trombone) de même que la section rythmique constituée de Sergei NOKOLSKY à la basse et de Nikolai LGOVSKY aux percussions, avec lequel alterne Andrei ROMANIKA à la batterie. Pour les cordes, outre Alexei AIGUI au violon, on découvre un petit nouveau, le violoncelliste Denis KALINSKY.

Sous le titre ronflant de Happiness, Fame and Fortune, qui est à lui seul un véritable programme électoral d’inspiration épicurienne, l’Ensemble 4’33 étonne une fois de plus par sa capacité à allier une écriture contemporaine sophistiquée et élégante avec un esprit de dérision ludique qu’illustrent la pochette du CD avec ces cochons-sirènes nageant dans un désert bleu et le mini-livret collé au digipack et qui s’ouvre en accordéon, avec photos d’un côté et dessins d’enfant de l’autre.

C’est ni plus ni moins une musique de chambre électrique qu’il livre ici, fugueuse et insolente, apte en tout cas à effacer les grimaces d’usage qui se forment dès que l’on prononce les mots « musique contemporaine ». Chaque morceau recèle sa part de virages harmoniques surprenants, Alexei AIGUI lâche des soli violoneux délicieusement grinçants et rageurs, le violoncelle égrène des notes cauteleuses, les cuivres ajoutent ce qu’il faut de sel et de poivre, la basse ronronne avec vigueur, les percussions creusent le relief… Dommage que la batterie soit un peu trop binaire…

Jovialité et ironie tiennent le haut du pavé (Jazzik, Le Tango du cochon d’Inde, Mi-Rock, et Halla Balla, qui est à prendre pour ce qu’il est : un « bonus track »…), mais cèdent parfois la place à des moments plus crispés (Abris) ou plus émouvants (Après) et contemplatifs (le début et la fin de Prairie des filtres).

Qu’on ne s’attende donc pas à retrouver dans ce nouveau CD la « russitude » âpre, tendue et envoûtante de Sisters Grimm Tales et de Falls, ni les eaux troubles et enivrantes de Taxidermy. Mais si l’on apprécie des formations comme CRO MAGNON ou même VOLAPÜK, cet album devrait procurer, à défaut de la réussite et de la richesse, un minimum garanti de joyeuse délectation.

Stéphane Fougère

(Chronique originale publiée dans

TRAVERSES n°12 – décembre 2002)