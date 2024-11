BARZAZ : un nouvel album live en souscription !

14 vues

C’est un groupe quasi-mythique de la scène musicale bretonne évolutive qui refait parler de lui ! En effet, BARZAZ fut révélé au public breton en 1989, avec la sortie de son premier disque, Ec’honder, qui reste un enregistrement marquant des années 80/90 en Bretagne. Le chant hypnotique de Yann-Fañch KEMENER y était entouré de trames musicales particulières créées par les flûtes de Jean-Michel VEILLON, les guitares de Gilles LE BIGOT, la basse fretless d’Alain GENTY et les percussions de David « Hopi » HOPKINS. Le concept ainsi développé fut unanimement salué par la critique, en Bretagne et au delà. Sorti en 1992, le deuxième album, An Den Kozh Dall, a confirmé la personnalité du groupe et son succès auprès du public. Au cours de cette décennie, Barzaz a effectué plusieurs tournées de concerts en Bretagne, en France et à l’étranger jusqu’en 1997.

BARZAZ s’est ensuite reformé en 2013, entamant une seconde période créative avec la sortie d’un EP et la réédition de ses deux premiers disques a débuté, période interrompue par le décès de Yann-Fañch KEMENER en 2019. En Juin 2022, les musiciens de BARZAZ décident d’inviter en concert le chanteur Youenn LANGE afin de rendre hommage à Yann-Fañch en réinterprétant une sélection de son immense répertoire (gwerzioù, sonioù ha tonioù-dañs).

Suite au succès de ces concerts et deux ans après avoir débuté cette nouvelle aventure avec le chanteur Youenn LANGE, le groupe exprime l’envie de graver cette expérience. Témoignage de cette nouvelle phase, En concert / War al leurenn, enregistré au mois de mai 2024, lors d’un concert du groupe à l’Espace du Champ de Foire (Plabennec), est le nom du double-album de BARZAZ dont la sortie est prévue pour le printemps 2025. Ce nouvel opus sera un double-album et présentera 15 titres réarrangés pour 1h30 d’un concert mémorable avec un invité surprise.

La production de l’album En concert / War al leurenn est en cours, et BARZAZ en appelle donc à des souscripteurs afin de subvenir aux besoins des premières dépenses et de mener à bien son projet. Le groupe s’est donné pour objectif d’atteindre 9 000 € en précommandes, le budget incluant le mixage, le mastering, l’autorisation SDRM, le pressage… À bon entendeur !

Ça se passe ici : https://www.helloasso.com/associations/compagnie-beliza/collectes/barzaz-album-war-al-leurenn