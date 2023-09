9 vues

Cédric VUILLE – #804 Center Street

(Les Disques Rayés)

Membre fondateur du groupe suisse (neuchâtelois, pour être précis) L’ENSEMBLE RAYÉ avec son complice Jean-20 HUGUENIN (tous deux ex-DÉBILE MENTHOL), Cédric VUILLE se permet une seconde escapade soliste (après Des Pas rayés) en forme de bonne tranche de souvenirs. À moins d’être encore sous l’effet de substances au doux parfum de « summer of love », on aura compris que #804 Center Street n’est pas son adresse à Neuchâtel. C’est en fait à cette adresse qu’a séjourné Cédric pendant un an dans les années 1970, dans le cadre d’un programme d’échange estudiantin qui l’amena sur la mythique côte ouest des États-Unis, dans l’Oregon. Pendant cette période, il s’est pris de passion pour une certaine musique américaine à base de « finger picking ».

À ceux de nos lecteurs à l’esprit embrumé qui liraient cette chronique sans avoir encore pris le temps d’avaler leur Banania matinal, rappelons que l’on désigne par finger picking (également nommé « Travis Style », en hommage à l’un de ses pères, Merle TRAVIS) une technique de jeu qui consiste à gratter les cordes d’une guitare avec quatre doigts de la main droite (pouce, majeur, index et annulaire) pour jouer des arpèges à partir de positions d’accord.

Si Cédric VUILLE s’était contenté à cette époque d’un séjour en France, il se serait peut- être initié à cette musique en écoutant le célèbre disque de Roger MASON et Steve WARING, ou encore celui de Marcel DADI. Mais quand on est à deux pas (bon, façon de parler) de San Francisco, il est clair qu’on a plus de chances de flasher sur les prouesses d’un Jorma KAUKONEN (JEFFERSON AIRPLANE, HOT TUNA). C’est ce qui est arrivé à notre « Rayé », qui s’est, selon ses dires, abîmé les doigts à essayer de reproduire les morceaux de l’album Quah, que Jorma KAUKONEN avait enregistré avec Tom HOBSON.

C’est en hommage à ce disque et à ces groupes de la scène « san-franciscaine » (HOT TUNA, LITTLE FEAT, IT’S A BEAUTIFUL DAY…) que Cédric VUILLE a enregistré #804 Center Street, inspiré également par l’œuvre du romancier et poète américain Raymond CARVER, natif de l’Oregon, comme par hasard…

Bien sûr, Cédric VUILLE n’a aucunement eu la prétention de battre Jorma KAUKONEN, Bert JANSCH, Pete SEEGER ou Pierre BENSUSAN sur leur terrain. Son album n’est pas celui d’un pur « picking guitar hero ». (Mais tout de même, il se débrouille bien, le bougre !) Cédric VUILLE y use d’un instrumentarium pourvoyeur de visions toutes plus exotiques les unes que les autres : outre la guitare, il « fingerpicke » et racle du ukulélé, du sitar, du cuatro, de la slide-khabossa, du banjolélé, de la valiha, du bantar… que des poèmes, vous dis-je ! Et ce sans oublier les clarinette, ocarina, theremin, cuillères, percussions et claviers qu’on lui connaissait aussi.

Ses complices neuchâtelois (Jean-20 HUGUENIN, Julien BAILLOD, Daniel SPAHNI…) ainsi que le souffleur Peter A. SCHMID sont venus lui prêter main forte pour réaliser ce véritable livre d’images fait de quatorze piécettes qui s’inscrivent parfaitement dans la tradition « rayée », car relevant d’un esprit ludique, optimiste et inventif. #804 Center Street, ou comment le souvenir d’une baraque dans l’Orégon peut faire voyager autour du monde sur le bout des doigts…

Stéphane Fougère

(Chronique originale publiée dans

TRAVERSES n°23 – mars 2008)