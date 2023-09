Youri DEFRANCE enregistre un nouvel album dans son wigwam

7 vues

Cela fait déjà quelque temps que Youri DEFRANCE, connu pour pratiquer un blues très personnel imprégné de folk, de chant diphonique sibérien-mongol et de chamanisme panthéiste, ne donne plus signe de vie dans le circuit officiel de diffusion de la musique ni sur les réseaux sociaux depuis la réalisation de son album Ongod, en 2017.

Il a de plus « retiré ses billes de bandcamp pour se soustraire définitivement à la ponction du diffuseur international » et s’est soustrait aux plateformes payantes. Néanmoins, il est toujours bien présent au monde, et a même effectué des enregistrements qui transitent par la bande, via wetransfer, et communique par mail et sms. Assumant la dimension idéologique de sa position « low-tech », Youri DEFRANCE continue à donner quelques concerts « placés sous les auspices d’une lune favorable ou d’un changement d’influence ».

C’est ainsi que notre blues(cha)man(e) s’apprête à enregistrer, les 13 & 27 Novembre 2023, son neuvième album, Ley Lines Blues. Il sera enregistré dans les conditions du live, non dans un studio ou dans une salle de spectacle, mais dans un Wigwam (le « Dôme ») qu’il s’est construit en Lozère, à la Cham des Bondons, où ont été plantés il y a plus de 4 000 ans plus de 150 menhirs, faisant de ce plateau calcaire la deuxième concentration de monuments mégalithiques en Europe après les alignements de Carnac en Bretagne. Autrement dit, c’est le lieu idéal pour se connecter avec des animaux-totem et des puissances naturelles…

Pour tout renseignement : https://wildhouseblues.wixsite.com/youri-defrance/music