Toutes les Gwerzioù de DENEZ (PRIGENT) dans un seul volume !

La Gwerz, chant de l’âme bretonne, a traversé les siècles grâce à la tradition orale et à un ouvrage, monument de la culture bretonne, le Barzaz Breiz de La Villemarqué. Artiste breton incontournable, Denez PRIGENT, chanteur, compositeur, auteur, rend vivant l’art ancestral de la Gwerz et le transmet avec passion avec un nouvel ouvrage, Gwerz Denez.

Inspiré des gwerz traditionnelles, cette longue suite de poèmes, d’une beauté à couper le souffle, nous invite, à travers des histoires merveilleuses, à retrouver l’essence d’un récit ancestral où l’amour est éternel et la présence de l’Ankou, incarnation de la mort, omniprésente. S’inscrivant dans cette longue chaîne d’une mémoire populaire vivante, DENEZ transmet le feu de la tradition, imagine d’autres mots, redonne un nouveau souffle à la Gwerz ancestrale.

« La première fois que j’ai entendu une Gwerz, tout enfant, j’ai été submergé par un raz de marée

émotionnel, comme si toutes les cellules de mon corps s’étaient soudainement mises à briller. Je me suis senti devant quelque chose qui me dépassait, de l’ordre du sacré. »

Tout en respectant la tradition (structures, présentation du drame par le narrateur, dialogues), DENEZ apporte des archétypes nouveaux, une autre notion de temps et d’espace, une émotion personnelle, l’interpénétration entre le réel, le ressenti, l’imaginaire et la tradition. DENEZ puise son inspiration aussi bien dans des événements contemporains que dans la nostalgie d’une Bretagne perdue, d’un passé disparu, de lieux anciens oubliés et souvent laissés à l’abandon … Cette épure des mots laisse place à l’imaginaire et décrit un monde où le réel et le surnaturel s’entrelacent.

L’écriture nous révèle un auteur à part entière avec sa sensibilité et sa vision du monde ; un auteur autant inspiré par des thèmes universels – l’amour, la mort, la nature, le sacré -, que par des événements contemporains ou passés. La Gwerz de Montségur qui relate le massacre des Cathares en 1242, La Gwerz de la mine raconte la catastrophe minière de Divion en 1912, Gwerz Kiev la grande famine en Ukraine en 1932, L’église rouge celui de Tutsis à Nyarubuyé au Rwanda en 1992… Par son ampleur (136 Gwerz !), l’œuvre de DENEZ peut être rapprochée de celle du Barzaz Breiz.

Comprenant 816 pages, Gwerz Denez paraîtra en édition bilinue (breton-français) le 13 octobre 2023 aux éditions Ouest-France (Prix public TTC : 25 euros). Chaque Gwerz est suivie d’une traduction en français qui respecte au mieux la pensée bretonne. La fabrication soignée apporte un écrin à ce beau livre : couverture toilée avec photographie quadri et titre en embossage, impression sur papier fin.



